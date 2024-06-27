玩轉深中懶人包丨港姐派福利　陳曉華何沛珈關楓馨泳裝大激鬥

旅遊節目《玩轉深中懶人包》本周「好玩隊」的何廣沛、陳曉華和關楓馨，與「夠嘆隊」的張彥博、何沛珈和林正峰，將為Big Boss薛家燕安排精彩行程，製定出獨一無二的「玩轉深中懶人包」。一眾主持繼續玩轉茂名，還走訪陽江吃盡各種地道美食，誓要讓家燕姐體驗皇后式享受，幾位港姐更換上泳衣曬FIT爆身材。



陳曉華泳裝晒超Fit身材！

何沛珈及關楓馨（圖02右）泳裝晒超Fit身材！

第一站到三角墟魚市場，買馬鮫魚丸做手信。06/07張彥博（圖06）親自手打電城墨魚餅畀家燕姐歎。

第一站到三角墟魚市場，買馬鮫魚丸做手信。06/07張彥博（圖06）親自手打電城墨魚餅畀家燕姐歎。

露天礦生態公園有「茂名版馬爾代夫」之稱，「好心湖」一邊藍一邊綠，好靚呀！

露天礦生態公園有「茂名版馬爾代夫」之稱，「好心湖」一邊藍一邊綠，好靚呀！

茂名向來出名盛產海鮮，電白區的博賀港更是廣東三大海港之一，「好玩隊」第一站帶家燕姐到三角墟魚市場，買有名的馬鮫魚丸做手信，陳曉華識趣地爭住埋單博取歡心！帶頭搵食的「夠嘆隊」帶大家品嚐酒店級傳統茂名海鮮餐，張彥博親自手打電城墨魚餅給家燕姐歎，獲讚夠晒爽口彈牙。食飽後到有「茂名版馬爾代夫」之稱的露天礦生態公園野餐，林正峰和張彥博兩位男丁踩四輪觀光車載家燕姐欣賞美景，「好心湖」青藍相間，賞心悅目；晚上一行人到夜市為家燕姐尋找各省美味小吃，夜市營業時間由晚上七點至凌晨三點，絕對越夜越精彩！

主持們到夜市為家燕姐尋找各省美味小吃，邊款啱家燕姐心水呢？

徐榮、阮浩棕中途加入分別為「夠嘆隊」同「好玩隊」幫手搶分。

徐榮力推「一夜情（埕）」，嚇親家燕姐！

中途加入的阮浩棕和徐榮分別頂上何廣沛和林正峰為「好玩隊」和「夠嘆隊」搶分，一眾主持轉戰陽江繼續吃喝玩樂，代表「夠嘆隊」的徐榮介紹陽江農家菜時，竟大膽向家燕姐力推「一夜情（埕）」，嚇得家燕姐耍手擰頭：「我唔會一夜情架！」張彥博續解釋其實是陽江特產，紅衫魚放埕內用鹽醃一晚，故被稱為「一夜埕」。及後「夠嘆隊」再帶大家歎陽春著名的春砂仁宴，春砂仁是養胃中藥材，據說清朝皇帝乾隆愛妃茶飯不思久久未癒，服過春砂仁後精神飽滿，容光煥發，春砂仁宴既美味又有養顏功效，難怪家燕姐吃得如此開心！

一眾主持喺溫泉度假酒店玩得好開心！

一眾主持喺溫泉度假酒店玩得好開心！

一眾主持喺溫泉度假酒店玩得好開心！

一眾主持喺溫泉度假酒店玩得好開心！

一眾主持喺溫泉度假酒店玩得好開心！

一眾主持喺溫泉度假酒店玩得好開心！

內地不少人愛自駕遊穿州過省，前往陽江必經的服務區成為網紅打卡熱點，除了有大量海產手信任君選擇，直送海鮮餐廳更提供本地海鮮即揀即煮服務，鮮味無窮。飲飽食醉後，「好玩隊」帶家燕姐回酒店麻雀耍樂，大殺四方；「夠嘆隊」則在酒吧享受手工啤酒放題，每位只需19.9元人民幣便能喝到醉，抵玩過香港happy hour！之後一行人到中國十大靚島之一的海陵島享受陽光與海灘，何沛珈、陳曉華和關楓馨趁機在懸崖泳池曬日光浴，三位美女穿上泳裝大晒fit爆身材，靚人靚景，超寫意；晚上在珍珠白沙灘邊聽海浪邊食燒烤，張彥博與阮浩棕更鬥快飲啤酒，到底誰是飲得之人呢？

本周輪到「夠嘆隊」出動皇牌旅遊達人陳燕萍助陣，陳燕萍今次帶大家參觀豆豉廠，了解生產豆豉過程，還大歎豆豉宴，當中的豆豉包更吃得家燕姐興奮開金口，將經典歌曲《叉燒包》改歌詞，看來這款美食相當有驚喜！