專訪｜劉丹視孫女如命拒做「呷醋爺爺」　有兩個字不准劉愷威再提

入行超過半世紀的劉丹（丹爺），近日接受了《01娛樂》的專訪。訪問中，丹爺細訴當年如何由海員變成演員，以及其演藝路上的每一個階段，過程高潮疊起，精彩過連續劇。丹爺憑著他自己永不認輸的心態，走過演藝生涯一個又一個的難關，並創下一個又一個的經典角色，至今仍令觀眾津津樂道。

除了演技獲肯定外，丹爺也是圈中公認的好老公、好爸爸和好爺爺，與太太李馥瑩相愛超過半世紀，更難得的是入行多年，丹爺幾乎是緋聞絕緣體。在這一部份， 丹爺就分享了他與太太當年的浪漫邂逅，兒子劉愷威在內地爆紅的感受；不過最重要都是孫女「小糯米」劉苡馨，丹爺一提起孫女即笑不攏嘴。



攝影：梁碧玲

劉丹是圈中的好好先生。

與太太的浪漫邂逅 由一張相開始

除了好演員外，丹爺也是一位好老公、好爸爸兼好爺爺。他與太太相愛逾半世紀，至今恩愛如昔，更難得是丹爺在五光十色的娛樂圈中，做到緋聞絕緣體。丹爺表示既然遇到對的人，就何必再三心兩意；更透露太太是他的初戀情人，兩人的邂逅由一張相片開始：「是朋友的女朋友介紹給我認識的，她開頭只是隨口說，至有次又一起喝咖啡，不知她有意還是無意，從手袋裡跌了一張相片出來，我一看就問『邊嚟㗎？幾靚女喎』，她說就是想介紹給你認識那個女生，但後來她又沒了這回事，我就再追問她，之後終於約好了，但她和她男朋友又失約。」

劉丹與太太非常恩愛。（視覺中國）

雖然朋友失約，但丹爺和太太的約會如期進行，「我朋友的女朋友說不用擔心，她認得你，因為我當時已經拍戲，我傻乎乎等了一個小時都不見人，正想走的時候，看到眼前走來的人像照片裡面的女生，但我又不好意思問，她見到我，但我又裝作看不到，然後她走到我身旁，這時我的心已經卜卜跳，幾十歲人才來卜卜跳，她問我是不是劉生，我馬上說是呀是呀。」隨後二人如一般情侶一樣，行街、睇戲、吃飯，大家愈來愈投契，拍拖兩年後就結婚。

劉丹重提當年與太太的邂逅過程時，露出一臉甜笑。

把反派角色情緒帶回家 感激太太忍讓

能維持多年如此恩愛，丹爺歸功於太太，他說平時是太太遷就他多，他也感激太太對屋企的付出，把小朋友照顧好，「她是一個很盡心盡力的太太」。丹爺記得有段時間演大反派多，家裡最壞的角色就是他演，由於太入戲，真的會把不好情緒帶了回家，「有時我說話（語氣）會大聲一點，但講完我自己又會想這樣不行，幸好當時還懂得醒一醒，否則我想應該都很大件事。」

至於太太的反應？丹爺說：「我見著她是，無論我怎樣說她，她都忍著，『咕』一聲吞了下去，我後來仔細想想，她真的厲害，能夠這樣都『咕』一聲吞了下去，不是那麼容易，換作現在，大家嘈起上來，一個家就散了。」

劉丹記得有段時間演大反派多，由於太入戲把不好情緒帶了回家，對太太態度非常惡劣，但對方都「咕」一聲吞下去。

劉丹說太太非常顧家，感激對方將屋企打理好。（視覺中國）

放手劉愷威北上發展 有兩個字不能再提

兒子劉愷威在內地早已升呢為一線小生，原來當年他決心北上發展時，丹爺是非常支持。丹爺表示當時兒子獲內地製作人賞識，他覺得是很好的一次機會，所以放手讓兒子去試，「他問我意見，我說無論如何都去，內地市場那麼大，如果不行就回來香港，如果行，就繼續在內地發展。」

丹爺放手讓兒子劉愷威北上發展，他稱兒子入行時他只問了對方一句：「你是不是真的喜歡做這行，如果只是打算玩玩，我就勸你不必了，無謂浪費時間，如果你真的喜歡的，你可以試一下，但真的要勤力。」

在北漂過程中，丹爺笑指兒子有時難免會思鄉，但從沒有呻過辛苦，反而還很開心；而劉愷威的努力也得到回報，令他在內地爆紅，丹爺對此非常欣慰地說：「當然開心，起碼他的努力沒有白費，這一定是最開心，不用多說。」兒子可有叫你退休享清福？丹爺笑說：「有，已經問過我兩次，我說以後都不要再問我，到我不能做的時候自然會退休，我能工作，我又喜歡這份工作，為什麼要我退休，不要再提。」

丹爺和劉愷威在《真情》父子檔上陣。（《真情》截圖）

丹爺對自己有現時的成績感到欣慰和開心。（節目截圖）

有孫女萬事足 不做呷醋爺爺

現在對丹爺來說，最重要一定是寶貝孫女「小糯米」，提起孫女即露出一副甜入心的樣子，丹爺笑指回到家時：「聽到她（孫女）把聲已經笑定先了。她經常會說些笑話，這些笑話即是我們大人的爛gag，但出自小朋友的口又真的很可愛。」自「小糯米」出生後，一直都是丹爺和太太一手湊大，轉眼間孫女就10歲，開始有自己朋友，他也會放手讓孫女去建立自己的生活，並非一個呷醋爺爺。

丹爺一提起孫女，即露出一副冧滋滋的樣子。