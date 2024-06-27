回到三國重播｜盤點歷年TVB穿越劇收視　劇情愈「膠」愈成功？

由林峯和馬國明主演的2012年TVB穿越劇《回到三國》於深夜時段重播，劇情講述熱愛打機的「MK仔」馬國明因躲避颱風而走入一個山洞，後來風雲變色就已發現自己身處另一個世界，詢問途人後得知自己回到了三國時代，更偶遇諸葛亮（林峯 飾）、劉備（李國麟 飾）關羽（歐瑞偉 飾）、張飛（曾偉權 飾），後來馬國明更差點在三國時代落地生根。



由林峯和馬國明主演的2012年TVB穿越劇《回到三國》於深夜時段重播。（截圖）

由馬國明、林峯和楊怡主演的《回到三國》平均收視30點，成績算是不錯，更創出「港男十八式」，更食正港人相當喜愛的三國題材，好評也算多。（截圖）

歷年來TVB製作過不少以穿越為題材的劇集，例如最經典的，由古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮主演，改編自同名小說的劇集《尋秦記》，不過大家又記得哪一套最高收視嗎？穿越劇題材可說是「拍極都有」且大行其道，近年TVB亦有三套類似題材的劇集，收視成績也頗為不俗。

2021年播出的《換命真相》由譚俊彥、鄧佩儀、張頴康、朱敏瀚、蔣家旻等主演，全劇平均收視19.6點。（劇照）

2021年播出的《換命真相》由譚俊彥、鄧佩儀、張頴康、朱敏瀚、蔣家旻等主演，題材以主角時越不同時空調查大廈倒塌真相為起點。以穿越劇來說，劇情較燒腦和複雜，且睇漏一兩集對劇情亦會有影響，因此收視只算中規中矩，全劇平均收視19.6點。

對比起以往穿越劇，2023年的《新四十二章》屬當中的變奏版本，講述劇中眾人當中的古代血脈覺醒，再拯救世人的故事。古人的靈魂穿越到現代，又各懷武功異能，算是穿越劇當中較創新的組合。全劇平均收視為23點，成績不錯。

以下為歷年穿越劇收視

第十位－《張保仔》

《張保仔》這個故事並不是第一次在電視上出現，故事不錯，但卻被CG的簡陋而破壞。

第九位－巴不得爸爸

《巴不得爸爸...》的成功直接可以再拍第二輯《巴不得媽媽...》，平均收視30點，雖然是穿越劇，但這部劇更著重的是笑位。

第八位－《超時空男臣》

《超時空男臣》是以三個男人為主軸的穿越故事，其實穿越並不是重點，他們的笑位和愛情線更為突出。

第七位－《水滸無間道》

2004年由張智霖、王喜、黎姿和楊怡主演的《水滸無間道》勉強也算是穿越劇，事關是講述一個前世記憶的故事，主力看張智霖、王喜兩個大鬥戲，當年平均收視30點。

第六位－《回到三國》

2012年由馬國明、林峯和楊怡主演的《回到三國》平均收視30點，成績算是不錯，更創出「港男十八式」，更上食正港人相當喜愛的三國題材，好評也算多。

第五位－《情逆三世緣》

《情逆三世緣》不單止是穿越劇，還是穿越三次的穿越劇，以TVB來說，題材相當特別，更是歐陽震華及關詠荷多年後再合作。

第四位－《EU超時任務》

《EU超時任務》是近年的穿越劇，收視未算很高，但卻大獲好評，更捧起了王浩信和朱千雪這對人氣CP。

第三位－《隔世追兇》

有一部電話與多年前的人溝通，用電話穿越時空，當時被指與外國電影《黑洞頻率》極為相似，不過當時在TVB也相當受歡迎，平均收視有30點。

第二位－《尋秦記》

《尋秦記》不用多介紹，近排更宣布拍電影版講19年後的故事，當年收視平均33點。

第一位－《九五至尊》