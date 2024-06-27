恨駕女團｜周家怡自爆曾如廁被偷拍　周國賢遭油頭大叔摸大髀

周家怡和李靖筠的YouTube講車節目《恨駕女團》大受歡迎，周家怡就趁着為ViuTV原創劇《無人之境》宣傳，而邀請到周國賢做節目嘉賓，除了大談車經，更分享恐怖偷窺經歷。

周家怡邀請到ViuTV原創劇《無人之境》拍檔擔任節目嘉賓。

兩人即時試車。

這次拍攝團隊借來「Porsche 2023 Taycan」。

遊完車河後，二人到餐廳醫肚兼吹水，談到拍劇時人前人後兩個樣，家怡自言有時可以很可愛，有時又可以好凶狠，周國賢即謂她拍短髮的戲時的氣場令他害怕，家怡隨即分享她凶狠的一面：「有一次去某餐廳食嘢，去洗手間時下面有個手機鏡頭伸入嚟，我以為我啲friend玩，好大聲話：『喂！做咩啊！唔好玩啦。』個相機好快縮走咗，我就知道應該唔係我啲friend，如果係friend嘅，應該就會笑。去完廁所之後我一行出去，我嗰個氣場真係勁！我出到去向住全餐廳問頭先邊個怕我！大家呆咗，我見到有閉路電視，我話play個閉路電視睇！我嗰個樣突然變咗一個豪氣大家姐。原來個老闆！我一出到嚟見到有個人衝咗出門口，我就即刻問個職員：『頭先衝出去嗰個係邊個？』佢話係老闆嘅太子仔，轉頭太子仔再返入嚟扮晒嘢問：『咩事呀？』我話：『唔使咩事啦，拎嚟個電話出嚟俾我睇！你應該洗咗㗎啦！頭先你衝出去！』佢話冇『做咩啊？』我話唔好再問做乜嘢，你play個閉路電視，我話：『你都唔係第一次㗎啦！』好有型咁樣，好變態啊呢件事。」

周家怡自爆曾如廁被偷拍。

偷拍事件聽到周國賢嘩嘩聲。

偷拍事件聽到周國賢嘩嘩聲，他又謂自己很「吸」這些事情，「細個十歲、十一歲，買咗個餐自己坐喺度食等朋友，之後有一個頭髮好似Barcode咁樣樣嘅人無啦啦行埋嚟，佢話：『喺度做乜嘢呀？喺度等人呀？』然後佢隻手就擺落我大髀，我當時着短褲，我覺得好核突嗰刻！梗係即刻走啦！我當時好驚，佢個頭又油又有陣味！呢啲嘢真係防不勝防，有時去酒店都有啲驚呀。」