Dash@Mr.抗癌成功合體開騷獨欠一成員　MJ因某天后對音樂圈死心？

樂隊Mr.當年憑一曲《如果我是陳奕迅》走紅，亦曾有過《黑色狂迷》、《森林》、《小傳奇》等經典作品，出道年多已踏上紅館舞台，先後開過三次紅館演唱會，更曾獲譚詠麟（校長）祝福，大讚：「看到他們就看到當年的溫拿！」不過當年屢有抄歌、不和等傳聞，令Mr.很快就跌落神壇，甚至被指解散，有樂迷對此大感可惜。

Mr.當年憑《如果我是陳奕迅》火速走紅，但很快便因種種負面消息而休團，但他們曾強調Mr.冇解散。（資料圖片）

Mr.的五位成員主音Alan（布志綸）、節奏結他手Ronny（黎澤恩）、主音結他手MJ（譚傑明）、Bass手Dash（譚健文）及鼓手Tom（杜志烜）16年與環球唱片完約，但2019年就以獨立樂隊身份合體開騷，並推出歌曲《釋放自己》，再踏上紅館舞台，不過之後就甚少見到他們重聚，22年原本會與C AllStar一齊開騷，卻因疫情取消。

Mr.與CAllStar原本於22年一齊開Show，卻因疫情取消。（資料圖片）

Mr.於19年成軍十周年，舉行了第四次紅館演唱會。（資料圖片）

幾位成員各有發展，Alan以個人身份簽約Sony Music，擔任過無綫電視歌唱選秀節目《聲夢傳奇2》導師，亦在伍樂城的伯樂音樂學院教流行聲樂；Ronny亦繼續留在幕前，他簽約了邵氏，拍攝過《法證先鋒V》、《新聞女王》等劇集。MJ成為了紋身師、Tom則開設自己的音樂學校，開班教打鼓。至於Dash，他在20年更患上鼻咽癌，要接受化療和電療等，但其態度頑強積極，似乎已抗癌成功，去年更開始了自己的飯糰生意，早前亦回到健身房開始重新鍛煉身體機能。

Alan簽約Sony Music後，單飛做歌手，對於曾有報道指他「飛起隊Band」，他感到無奈。（IG@mralan229）

MJ則在幾年前轉行做紋身師。（IG@mjtam.mr）

Ronny成為邵氏藝人，在《新聞女王》都有份演出，戲份少但賊王一角很搶鏡。（劇照）

Tom是成員中最早做爸爸的一角，他其後開設音樂學校，教小朋友打鼓。（IG@tomto1225）

兩年前，Dash現身ViuTV節目，自揭兩年前患上鼻咽癌，但積極面對化療和電療。（ViuTV）

Dash去年更開始了自己的飯糰生意，早前亦回到健身房開始重新鍛煉身體機能。

兩星期前，Mr.更新IG慶祝成立16周年，力證未解散，日前更宣布將在廣州開Show，不過竟獨欠主音Alan？近日Mr.幾位成員在微博宣布，8月23日將在廣州舉行《曲詞編監唱作音樂分享會》，但海報上卻只見Dash、MJ、Ronny和Tom的名字，原因未明。

Mr.的Dash、Ronny和MJ，日前宣布將在廣州舉行《曲詞編監唱作音樂分享會》。（微博片段）

《曲詞編監唱作音樂分享會》海報上卻只見Dash、MJ、Ronny和Tom的名字，沒有主音Alan，原因未明。（微博）

據知今次活動是Dash召集一眾隊友歸隊，而MJ相隔五年重返微博，撰長剖白心情，他說自己在20-21年已苦練整整一年轉行做紋身師，自己養活自己，指自己曾對「在音樂圈工作」這件事徹底心死，他指Mr.無限期停止營運，但並沒解散，自己為了留在音樂圈曾自組音樂公司為女歌手出歌，他說：「用盡錢財，身邊人脈，成績非常好卻最後自己甚麼也得不到。」之後他經營了一隊年輕樂隊，卻因疫情令全世界停擺而終止合作。文中他又談到：「感謝那些在幾年來放棄我的人，好讓我找回自己。」

有指今次是Dash召集隊友合體。（微博）

雖然很多人揣測Alan與四子不和，但早前Alan（右）才去了Dash的飯糰店幫襯，證明關係仍然友好。（IG@mralan229）

MJ重返微博，剖白當年曾對音樂圈死心，其中一句「曾經自組音樂公司為女歌手出歌，用盡錢財，身邊人脈，成績非常好卻最後自己甚麼也得不到。」引發無限聯想。（微博）

不少網民也推測，MJ所指的女歌手和樂隊，應該就是阿蕾和Pandora，陳蕾當年獨立發展，與MJ、Tom自組公司「自由意志」，不時結伴出席活動，陳蕾更首度於《叱咤》獲得「叱咤樂壇唱作人銅獎」，當時她與MJ都有在後台合照留影，但現時兩人IG已經再冇互相Follow。陳蕾其後加盟華納唱片，愈來愈紅，早前不但完成了人生首個紅館演唱會，更在頒獎禮包攬「叱咤樂壇女歌手金獎」以及「我最喜愛女歌手」獎項，坐穩天后寶座。

2017年，陳蕾曾與Mr.成員MJ和Tom成立獨立製作公司「自由意志」，經常拍住出騷，網民認為MJ在文中所指的女歌手就是陳蕾。（fb@陳蕾 Panther Chan）

2018年，陳蕾在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「叱咤樂壇唱作人銅獎」，都有在後台與MJ合照留念。（fb@陳蕾 Panther Chan）

網民睇完MJ的貼文後留言：「陳蕾唔係MJ賞識帶出來的人嗎？」、「以為佢哋關係應該幾好」、「第一次認識（陳蕾）這個名字，開始留意這個名字，的確在MJ微博！」、「女歌手？說的是這位吧！@陳蕾PANTHER」、「陳蕾吃完就走的確抵鬧。」

當年Tom、Tom太太何思諺、陳蕾、MJ經常四人行，但最後相信陳蕾與MJ不歡而散，兩人的社交平台已再冇關注對方。（fb@陳蕾 Panther Chan）