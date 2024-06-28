反黑英雄第5集劇透｜27年前校草被手下敗將出賣　仲被人吊起毒打

《反黑英雄》故事大鋼：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？



TVB播出新劇集《反黑英雄》，由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演。(《反黑英雄》截圖)

《反黑英雄》圍繞西九反黑組和機動部隊。(影片截圖)

張振朗之後在一次的爭執中他重遇昔日的隊友陳山聰，二人各位其主互不相讓。(影片截圖)

《反黑英雄》第4集劇情回顧。

黃子恆帶領袁鎮業及張振朗進行毒品交易，張振朗向袁鎮業提出由自己引開警員，最終袁鎮業在鬧市被追捕。黃子恆被一名泰國殺手黎澤恩持刀襲擊，電單車手亦加入追擊，向黃子恆連開多槍……陳山聰認定電單車手是袁偉豪，在反黑組辦公室細心視察相關片段，及後成功掌握到泰國殺手的身份就是黎澤恩。陳山聰亦四出留意他的行蹤，最終在一商場遇見他。黎澤恩趁電影開場走入了院內，更挾持了一名人質企圖離開戲院但不果，最後黎澤恩被陳山聰及張頴康帶走。張振朗遇見邊緣少女曾文心在金魚檔偷竊，後來為她解圍並得知，其母親「西敏寺」（顏仟汶飾）沉淪毒海，曾文心被同學欺負，更把她拉入廁所一番毆打及搶去她身上的現金，她立即衝出去追回自己的錢，在馬路上奔跑時被張振朗撞見。張振朗見到她差點被車撞到時，立即衝上前救下她。

黎澤恩最後被捕。(影片截圖)

張振朗遇見少女曾文心在金魚檔偷竊，為她解圍。(影片截圖)

曾文心被同學欺負，更把她拉入廁所一番毆打及搶去她身上的現金。(影片截圖)

振朗見到她差點被車撞到時，立即衝上前救下她。(影片截圖)

《反黑英雄》第5集劇透：

曾文心被欺凌，衝出馬路差點被車撞倒，幸被張振朗救回。張振朗隨曾文心回家，驚見顏仟汶口吐白沫，地上有針筒與毒品，立即送往醫院搶救。張振朗追查到底是誰賣毒品予她，後來得知是從拆家毒蛇明（彭懷安飾）處拿貨。張振朗再次探望曾文心時，在後樓梯遇到顏仟汶，更表示可以以一萬元的價錢把曾文心賣給他。

張振朗隨曾文心回家，驚見顏仟汶口吐白沫。(影片截圖)

張振朗再次探望曾文心時，在後樓梯遇到顏仟汶，更表示可以以一萬元的價錢把曾文心賣給他。(影片截圖)

陳山聰與張頴康巡邏時，遇到一名癮君子張東（鄧智堅飾）正把一屍體棄置，得知死者從小拆家彭懷安處拿貨。結果在張振朗與彭懷安打鬥中，陳山聰與張頴康趕至拘捕。張振朗向黃子恆舉報彭懷安，黃子恆着張振朗取代彭懷安的位置。

陳山聰與張頴康巡邏時，遇到一名癮君子張東（鄧智堅飾）正把一屍體棄置。(影片截圖)

結果在張振朗與彭懷安打鬥中，陳山聰與張頴康趕至拘捕。(影片截圖)

張振朗向黃子恆舉報彭懷安，黃子恆着張振朗取代彭懷安的位置。(影片截圖)

袁偉豪打算拿來救黎澤恩的金錢被關曜儁私自挪用，兩兄弟吵起來。關曜儁為了填回那筆錢，決定綁架陳少邦的兒子小豪，匆忙間將張頴康的女兒童童也一起綁走……

關曜儁為了填回那筆錢，決定綁架陳少邦的兒子小豪。(影片截圖)

匆忙間將張頴康的女兒童童也一起綁走。(影片截圖)

袁偉豪因為被陳少邦帶到黃子恆面前而被吊起毒打，最後朱晨麗帶隊趕到而救下袁偉豪，但袁偉豪不追究所以只好讓他走，告不入黃子恆。最後關曜儁接回袁偉豪時表示綁架了陳少邦的兒子，但卻被袁偉豪指責他並著他先離開一段時間。

袁偉豪因為被陳少邦帶到黃子恆面前而被吊起毒打。(影片截圖)