「泰國民老公」Bright IG偷追一位火辣港姐　成香港女性頭號公敵

「泰國男神」Bright（วชิรวิชญ์ ชีวอารี）偷偷follow「香港小姐」？原來這一位落選香港小姐最近成為了他的Instagram社交平台1,176多位追蹤對象之一！



泰國男星Bright Vachirawit。（Instagram@bbrightvc）

「泰國男神」Bright（วชิรวิชญ์ ชีวอารี）偷偷follow「香港小姐」？（Instagram：@bbrightvc）

因出演BL劇《因為我們天生一對》而成名，劇集播出時更成為了瘋魔萬千少女，揚名海外的「泰國男神」。其後他更因此而成為時裝界寵兒，成為唯一泰國明星入選「Google全球搜尋量最多的亞洲人」，首位Instagram追蹤人數超過一千萬的泰國男演員，更獲得「泰國的驕傲」、「泰國國寶」、「行走的羅浮宮」、「國民老公」及「廣告天王」等稱號。近年Bright（วชิรวิชญ์ ชีวอารี）除了在影視界大展拳腳，更成為廣告寵兒，又進軍了歌唱界發布個人單曲，相當受歡迎！

BrightWin演唱會 | Bright讚粉絲可愛 Win喜同港人合作：好專業

Win同Bright早已默契十足。（葉志明攝）

Bright最近為新戲留長髮、釘耳窿。（葉志明攝）

潘明璇除了樣靚身材正，學歷也是非一般的。（IG@michelle.poa）

被自己喜歡的明星於IG按了追蹤，好肯定是一件開心事！在Bright（วชิรวิชญ์ ชีวอารี）的追蹤名單可以看到，其實他追蹤了好一些明星朋友、潮牌名牌及合作單位，而其中亦不乏一些曾與她合作過的「女神」，也有一些是知名韓團女星。而最近，原來Bright（วชิรวิชญ์ ชีวอารี）「偷偷地」追蹤了一位曾參選《香港小姐競選》的美女，潘明璇（Michelle），更成為了香港第一人！

咁樣會唔會出事？（截圖）

連「泰國男神天花板 」Bright（วชิรวิชญ์ ชีวอารี）都有留意潘明璇。（IG@michelle.poa）

潘明璇。（IG@michelle.poa）