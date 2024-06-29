台男赴日做AV片場打工仔見盡尷尬事　具備呢個條件即撼贏多數男優

相信有不少男士都曾夢想或幻想過自己成為日本AV男優，又或者在日本AV片場工作,圖的就是一個可以親臨其境的體驗。近日網民T小姐（化名）於Threads上分享台男友人於日本AV片場工作擔任導演助理的經歷,當中大爆了不少鮮為人知的故事，例如「野外拍攝」時AV男優的屁股被蚊子狂叮，然後需要他替其塗藥膏等，各種光怪陸離的事，吸引大批網民留言追post。



相信有不少男士都曾夢想或幻想過自己成為日本AV男優，又或者在日本AV片場工作。（網上圖片）

網民T小姐表示，故事中的日本AV「打工仔」為她的男gay密，而且都是真人真事，去日本打工的原因也是相當普通。文中表示AV「打工仔」在當完兵後去了日本working holiday，某一天他就收到了一個朋友的工作邀請，問道：「有點H的那種。」起初他以為只是到場幫助做翻譯，怎料......原來是做現場助理，即是我們俗稱的「PA」。他直言，有一次拍攝時見到女性的私密處，竟然忍不住跑到洗手間嘔吐。

《AV 帝王》第2季。（網上圖片）

文中也提到一些趣事，例如面對現場多個鏡頭時，男優是有機會因為太緊張，而沒有「生理反應」。文中寫道：「這時候就會看到女優從一開始很認真幫忙，後面就會出現手酸、嘴巴酸的情形，雖然不至於換人，拍片還好但直播壓力就會很大。」

網民於Threads分享台男於日本AV產業打工的故事。（截圖）

日本AV的取景場地十分多元化，其中一次他們要在荒山野嶺取景。他說，當天當演員到場後演員都目定口呆了，原來拍攝場地真的是只是一片草地，而且導演還自顧自地噴殺蟲劑（蚊怕水），然後叫PA們將附近的落葉清空後，就準備拍攝了。直播結束後，所幸女優的身體沒出什麼意外，不過男優的屁股上就被蚊子咬出不少紅包，令他不停抓癢。到最後，就要PA出動幫他塗藥膏。文中寫道：「試問看到裸體男撅屁股，然後有人幫他在屁股上抹藥該是多麼荒唐的畫面。」

《全裸監督》拍出了不少行業內幕。（《全裸監督》劇照）

網民於Threads分享台男於日本AV產業打工的故事。（截圖）

成為日本AV男優是不少男士夢想，文中又提到，原來好好這一件事就已經「跑贏」不少同行。文中表示，日本AV導演提到台灣男優與日本男優的不同，並不是私密處的大小，而是對鏡頭的敏感度。這位導演指出：「日本男優的鏡頭感很強，很是知道要如何讓女優在鏡頭上，身體展示得更好，除了戲劇張力夠，也會時時刻刻留意女優在鏡頭上的呈獻。」而且他們更會花時間練習、鑽研，而不是一進入狀態就投入於「運動」之中。