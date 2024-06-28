周汶錡與佘詩曼激罕合照　傳曾為細妹周勵淇出頭發表「捉蛇論」

三料視后佘詩曼早前為經理人、陳欣健女兒陳易遙（Joanne）慶祝50歲生日，當日多位名人明星包括譚詠麟、俞琤、李嘉欣、樂易玲、蔡卓妍（阿Sa）等都有出席Party，原來名模周汶錡（Kathy）都有現身。日前周汶錡在IG曬出幾張靚相，除了分享當日的Party Look之外，她還與佘詩曼及陳易遙開心合照！

佘詩曼早前為經理人、陳欣健女兒陳易遙（Joanne）慶祝50歲生日。（IG@charmaine_sheh）

一身粉藍色打扮的周汶錡大騷長腿，身形Fit爆。（IG@kathychow520）

周汶錡搭着陳易遙膊頭，並與佘詩曼開心合照。（IG@kathychow520）

相中所見，一身粉藍色打扮的周汶錡大騷長腿，身形Fit爆，完全睇不出真實年齡。周汶錡搭着陳易遙膊頭，並與佘詩曼開心合照，佘詩曼亦有留言：「Good to see you.」其實周汶錡與佘詩曼曾傳有「恩怨」，周汶錡更曾發表「捉蛇論」，事緣周汶錡細妹周勵淇與鄭嘉穎在2003年拍攝劇集《翡翠戀曲》時傳出緋聞，其後再合作拍攝《天幕下的戀人》及《最美麗的第七天》，被視為金童玉女，有指兩人發展一段長達5年的地下情。

周勵淇與鄭嘉穎曾多次合作。（《天幕下的戀人》劇照）

被視為金童玉女。（劇照）

有指兩人發展一段長達5年的地下情。（視覺中國）

2008年有傳鄭嘉穎與佘詩曼因拍攝《法證先鋒II》而撻着。（視覺中國）

經常出雙入對。（視覺中國）

不過在2008年有傳鄭嘉穎與佘詩曼因拍攝《法證先鋒II》而撻着，其後傳出周勵淇狠飛鄭嘉穎。當時周汶錡出席活動時被問到可會送一條蛇給剛分手的妹妹，周汶錡笑言：「蛇好腥，自己最怕蛇，係蛇蟲鼠蟻入面最驚！呢啲要搵專家捉，有毒，要擺入布袋，或者call漁農署。」一番「捉蛇論」被指句句有骨暗寸佘詩曼。不過事隔多年，如今鄭嘉穎同周勵淇都已各自找到另一半，組成幸福家庭，而今年1月佘詩曼成為三料視后在IG出Post時，周汶錡亦有留言祝賀！

兩姊妹感情好好。（IG@nk830）

周勵淇（Niki）與傅浤鳴在2018年突然宣布婚訊。（IG@nk830）

一家三口一起切生日蛋糕。（IG@nk830）

鄭嘉穎同陳凱琳育有三子。（IG@kevincheng_official）