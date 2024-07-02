你比星光美麗劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《你比星光美麗》陸劇又名(你如北京美麗)，改編自玖月晞《你比北京更美麗》。有楊千紫、玖月晞作為編劇，陳暢為執導，由譚松韻、許凱、何瑞賢、高寒領銜主演的一套以現代職場為題材的電視劇。女主角由知名陸劇演員譚松韻擔任，上年憑《歸路》勇奪愛奇藝平台年度劇王，為了今次飾演女強人的角色，特意剪了一頭短髮亮相。許凱今年主演的現代劇《承歡記》播出後引來好評，今部劇擔任公司總裁，不知道能否保持他發揮在都市劇的魅力呢！年初發佈的MV精彩預告了二人劇中的浪漫情節，令網民非常期待這部劇集！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

你比星光美丽官微@Weibo

《你比星光美麗》｜劇情大綱

北漂女孩紀星（譚松韻 飾）性格倔強，畢業於名牌大學，擁有專業知識，希望自己打出一片天，畢業後卻進入職場，儘管打滾三年，也沒有起色，反而遭遇重重挫折。她想離開這個壓抑內卷、競爭龐大的職場，為了實現夢想，毅然辭職踏上了創業旅途。紀星與師弟組建的創業團隊剛起步時，面臨重重困境，前景黯淡⋯⋯ 就在絕望之際，紀星憑藉獨特的視野得到了東揚科技， 年輕有為的公司總裁韓廷（許凱 飾）的投資支持。在韓廷的入股支持下，紀星創辦的初創公司「星辰」 工作開始步入正軌，但與此同時，紀星也失去了與初戀男友七年的愛情。她不但要面對創業的艱辛，還要面對失戀的悲痛，她幾乎倒下了，幸好有姐妹們的悉心呵護和韓廷的協助。在反復失敗的產品研發過程中，韓廷開始暗戀紀星，紀星和韓廷從亦師亦友的商業夥伴關係，漸漸成為彼此心靈相通的伴侶。

然而，好景不常，發展順利的「星辰」很快陷入瓶頸，紀星再次面臨事業低谷的困境，她與韓廷之間的感情也開始出現危機。在朋友的鼓勵支持下，紀星終於重拾勇氣，不畏重重壓力下帶領公司走出了困境。同時，紀星和韓廷在一起打拼事業的過程中，鞏固了他們的愛情。韓廷對於初出茅廬的紀星，每次的指點都一針見血，必定擊中要害，原本以為是一場職場調教的故事，但紀星卻一次次出乎意料為他製造驚喜，讓個性冷酷的韓廷學會了愛，二人成就了一個非常浪漫的職場愛情故事。

《你比星光美麗》播出時間｜最新追劇日曆

《你比星光美麗》一共有40集，7月2號20：00起，由湖南衛視、芒果TV 、騰訊視頻播放 ，非會員就由湖南衛視週二至週四播出2集，週六和週日播出1集。芒果TV 、騰訊視頻首周會員週二至週四20：00更新2集，週五至週日更新1集，首播3集。SVIP每日搶先看1集。

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《你比星光美麗》｜演員人物關係圖

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《你比星光美麗》｜演員

譚松韻 飾 紀星

敢闖敢拼的女強人，個性瀟灑倔強，頭腦聰穎，毅然辭職自己創業，遇到不少挫折也取得不少收穫，同時面對創業和失戀的困難。有幸遇上公司總裁韓廷，是她創業路上一把重要的鑰匙。

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許凱 飾 韓廷

東揚科技總裁，喜歡理性思考的青年才俊，做事成熟狠辣。外表冷酷，心裏卻對紀星充滿愛意！

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何瑞賢 飾 粟儷

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高寒 飾 邵一辰