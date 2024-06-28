AK 為個唱全面閉關　與Stanley齊為Frankie避走泰國傳聞澄清

ViuTV今日（28日）為巴黎澳運舉行造勢記者會，MIRROR 、ERROR、COLLAR、ROVER、KC、Tsoul 等均有出席。

Stanley剛由日本返港，但全程「咳」到無覺好瞓。（陳順禎攝）

COLLAR。（陳順禎攝）

大表哥剛由日本返港，不過原來佢嘅病菌一直由巴黎帶到返香港再飛去日本，連想同女友Alina玩韓劇浪漫橋段都被嫌棄。「我好有型㗎。（你點解唔同佢一齊遮埋？）可能因為撈咗啲香港味道，做錯咗。其實我成日都做，譬如佢個袋好重，我話幫佢拎，佢話無嘢拎時 ，我叫佢拎我⋯⋯呢啲都係韓劇情節。」

AK出席完今日活動後，將為個唱閉關。（陳順禎攝）

AK開騷在即，他在台上拍照時不停谷胸，連大表哥都讚佢大隻咗，他表示由「A-去到A」增肥成功，又笑言「兩邊加埋有佢一邊」。早前AK曾劇透演唱會上會有高難度動作，令不少「生粉」擔心，他表示為怕劇透，所以只能叫大家期待，並表示「我會小心」，而他近日去睇醫生，只係因為知道將要迎接演唱會，所以想好好治理舊患。「今日之後就會閉關專心準備演唱會。（有無同Ian 互相打氣？）早排佢生日有傳訊息，佢話完騷之後再一齊食飯，我都有問監製細榮佢點，知佢如火如荼，大家都加油啦。」

Frankie 傳避走泰國，但兩兄弟齊聲為他否認。（陳順禎攝）

而有傳Frankie 避走泰國，AK表示不作多回應。「我只係知佢呢排喺香港專注工作。」而Stanley 亦表示前日見其經理人有跟Frankie通宵拍攝。