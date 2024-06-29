鬼故｜美國都市傳說細思極恐　鄰居性情大變係俾呢種生物剝皮取代

「狗是人類的最佳朋友。」相信大家都認同這句說話。不過，大家又知不知路過的野狗，甚至是看上去貌似是鄰居的愛犬，都有可能是另一種生物假扮？



與早前撰寫過的「瘦長人」都市傳說（傳送門：鬼故｜美國「瘦長人」傳說極恐怖 有12歲女童睇上腦狂捅同學19刀）一樣，皮行者（Skinwalker）也是美國恐怖都市傳說之一。相較於瘦長人，皮行者一說更為神秘。就網上資料所說，相傳皮行者（Skinwalker）為一種來自美國印地安地區的傳說，皮行者（yee naaldlooshii）意即是「藉助於它，以四肢行走」。傳說中，皮行者被認為是濫用巫術的惡人，而且他們會透過巫術將自己變成各種動物。

皮行者（Skinwalker）傳說曾被改編成電影。（網上圖片）

有關皮行者的資料不多，有一說是因為印地安較少向外人講及皮行者的資料，也可能因光是談及皮行者就已獨犯了巫術禁忌之故。印地安傳說故事中，多以不幸的年輕主角與皮行者遭遇為開頭，並以主角逃離、戰勝或與皮行者陷入僵局為結束。近年隨着網絡的盛行，皮行者傳說就漸漸融入了美國流行文化，成為了其中一個有名都市傳說。

網絡上出現過好多聲稱是「皮行者」的影像。（網上圖片）

早年美國曾出現一個講述皮行者的故事，講述父母離異後，一名正值叛逆期的青年被送住小鎮與父親同住，但鄰居卻經常有怪異行徑，後來他更注意到鄰居居然是千年女巫假扮的。

皮行者（Skinwalker）傳說曾被改編成電影。（網上圖片）

說起關於皮行者的傳聞，在美國猶他州的巴拉德小鎮被廣泛認為藏有最多皮行者的地方。1978年，有人聲稱在鎮上一個牧場見到不明飛行物體，更見到有兩眼通紅的人物生物出沒。後來，牧場主人就找來了外星研究員調查。可是於某一日，原本聲稱有不明飛行物體出現過的牧場主人就忽然改口供，直接關閉整個牧場及退出調查，又禁止所有人出入。自此，美國網民就將這個牧場改名為「皮行者牧場」(Skinwalker Ranch) 。

有名的「皮行者牧場」(Skinwalker Ranch) 。（網上圖片）

近年有人聲稱拍到皮行者的身影，至於是不是電腦合成呢？就不得而知了。（截圖）

早年亦有外國網民拍攝皮行者的真貌，發現一隻黑狗從一楝廢棄的建築物的四層樓高跳下，着地後「牠」迅速變成了一灘不明的黑色液體，然後又很快地回復成原本的樣貌，施施然地離開。

早年亦有外國網民拍攝皮行者的真貌，發現一隻黑狗從一楝廢棄的建築物的四層樓高跳下。（截圖）

早年亦有外國網民拍攝皮行者的真貌，發現一隻黑狗從一楝廢棄的建築物的四層樓高跳下。（截圖）

着地後竟然冇事。（截圖）