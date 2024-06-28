香港01八周年｜頒獎禮贏家GinLee想攞專輯獎 送榴槤賀衛詩雅結婚
《香港01》2016年上線至今踏入八周年，今日（28日）傍晚舉行「香港01八周年慶祝酒會」，Gin Lee（李幸倪）親臨到賀，以露背紗裙盛裝打扮，又在台上作簡單分享。
她說自己原來很喜歡看《香港01》的食譜，覺得方便睇，自己疫情間變身「疫境廚神」，跟著食譜學養生。講到最拿手的菜式，原來Gin Lee常常煲湯，試過煲佛手瓜湯大成功！
早前四台頒獎禮圓滿落幕，Gin奪得9個獎項成女歌手之冠，她直言很開心，因為每一個獎項都是一個肯定，作品獲肯定和支持，也是她工作的推動力。至於今年成績是否歷年來最好，Gin Lee其實都冇認真數過有幾多個獎，但就表示：「無論獎項數量幾多，或者顏色係點，金銀銅對我嚟講都係鼓勵同肯定，我都一樣咁珍惜。所以無論我一個定四個獎對我嚟講都係有佢嘅重量喺度。」講到出年還想攞什麼獎，計劃於年底出碟的Gin Lee就希望挑戰專輯獎，又謂：「如果有機會嘅話，都希望會攞到專輯獎，有朝一日！首先未攞過，我攞過女歌手獎，攞過歌曲獎，專輯未攞過，相對難度再大啲高啲，我都想set個目標比自己，等自己可以再進步，再做好啲。」
昨日英皇有另一單喜事，衛詩雅宣布與圈內老公結婚，Gin Lee早前與她拍片食榴槤放題，她說雖然一直知道詩雅有男友，但當時並不知道對方即將做人妻。Gin Lee昨日已在IG和短訊恭喜詩雅，透露全公司上下都好開心，又笑說：「遲下問佢要唔要寄一箱榴槤賀賀佢！」她曾見過詩雅的未婚夫，雖然不算深交，但感覺對方是個很斯文、溫柔的男士。詩雅一直以來低調感情事，直至結婚才公布，問Gin Lee是否都傾向結婚才公開戀情，她說：「我諗都會，當我事業都OK，咁我可能就會諗下一步會唔會有其他嘢，但係呢一刻就未有嘅。」
Gin Lee日前訂了五個貓山王，拍低爸爸開榴槤的短片，手起刀落超純熟！Gin Lee透露之前疫情幾年不能回馬來西亞，買完榴槤唔識開，都是透過FaceTime叫爸爸教自己開榴槤，十分搞笑，又表示食榴槤是一個很開心的親子活動，不過自己最多只可以吃四至五件，相反他大爆詩雅最多可以食到一個！