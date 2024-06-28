香港01八周年｜頒獎禮贏家GinLee想攞專輯獎　送榴槤賀衛詩雅結婚

《香港01》2016年上線至今踏入八周年，今日（28日）傍晚舉行「香港01八周年慶祝酒會」，Gin Lee（李幸倪）親臨到賀，以露背紗裙盛裝打扮，又在台上作簡單分享。

Gin Lee（李幸倪）以露背紗裙盛裝打扮到賀「香港01八周年慶祝酒會」。（葉志明攝）

Gin Lee與師弟洪助昇上台分享。（葉志明攝）

她說自己原來很喜歡看《香港01》的食譜，覺得方便睇，自己疫情間變身「疫境廚神」，跟著食譜學養生。講到最拿手的菜式，原來Gin Lee常常煲湯，試過煲佛手瓜湯大成功！

Gin Lee與洪助昇相當支持《香港01》，本身亦是我們的讀者。（葉志明攝）

Gin Lee原來不時入廚，私下最愛看食譜，成日跟住《香港01》食譜煲湯養生。（葉志明攝）

早前四台頒獎禮圓滿落幕，Gin奪得9個獎項成女歌手之冠，她直言很開心，因為每一個獎項都是一個肯定，作品獲肯定和支持，也是她工作的推動力。至於今年成績是否歷年來最好，Gin Lee其實都冇認真數過有幾多個獎，但就表示：「無論獎項數量幾多，或者顏色係點，金銀銅對我嚟講都係鼓勵同肯定，我都一樣咁珍惜。所以無論我一個定四個獎對我嚟講都係有佢嘅重量喺度。」講到出年還想攞什麼獎，計劃於年底出碟的Gin Lee就希望挑戰專輯獎，又謂：「如果有機會嘅話，都希望會攞到專輯獎，有朝一日！首先未攞過，我攞過女歌手獎，攞過歌曲獎，專輯未攞過，相對難度再大啲高啲，我都想set個目標比自己，等自己可以再進步，再做好啲。」

Gin Lee認為獎項多少或顏色都是其次，但不諱言希望有朝一日攞到專輯獎！（葉志明攝）

昨日英皇有另一單喜事，衛詩雅宣布與圈內老公結婚，Gin Lee早前與她拍片食榴槤放題，她說雖然一直知道詩雅有男友，但當時並不知道對方即將做人妻。Gin Lee昨日已在IG和短訊恭喜詩雅，透露全公司上下都好開心，又笑說：「遲下問佢要唔要寄一箱榴槤賀賀佢！」她曾見過詩雅的未婚夫，雖然不算深交，但感覺對方是個很斯文、溫柔的男士。詩雅一直以來低調感情事，直至結婚才公布，問Gin Lee是否都傾向結婚才公開戀情，她說：「我諗都會，當我事業都OK，咁我可能就會諗下一步會唔會有其他嘢，但係呢一刻就未有嘅。」

Gin Lee已恭喜準新娘衛詩雅，透露對其老公第一印象是斯文、溫柔。（葉志明攝）

Gin Lee大爆衛詩雅個子小小但可以食到原個榴槤，所以準備送一箱榴槤賀她結婚！（YouTube：衛詩雅 Michelle Wai）

Gin Lee日前訂了五個貓山王，拍低爸爸開榴槤的短片，手起刀落超純熟！Gin Lee透露之前疫情幾年不能回馬來西亞，買完榴槤唔識開，都是透過FaceTime叫爸爸教自己開榴槤，十分搞笑，又表示食榴槤是一個很開心的親子活動，不過自己最多只可以吃四至五件，相反他大爆詩雅最多可以食到一個！

Gin Lee好鍾意食榴槤，疫情期間自己買榴槤回家，一解思鄉之情。（葉志明攝）

Gin Lee爸爸開榴槤好叻，所以她亦試過FaceTime叫對方教自己開榴槤，認為這是絕佳的親子活動。（YouTube：衛詩雅 Michelle Wai）

港姐冠軍翁嘉穗、「東張女神」梁麗翹都有結伴到賀。（葉志明攝）

翁嘉穗。（葉志明攝）