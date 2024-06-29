周迅二度封視后回應《如懿傳》翻Hit被吐槽　坦承開心就好

內地電視界盛事《第29屆上海電視節白玉蘭獎》在昨晚（28ri1）隆重舉行，賽前大熱主演劇集《繁花》的唐嫣最終與視后無緣，敗給了《不完美受害人》的周迅，此次亦是周迅相隔9年後再奪此獎，二度封視后。

周迅二度封視后。（影片截圖）

《繁花》自播出後話題不斷，更令女主角唐嫣人氣急升，演技大受好評。因此當宣布其入圍白玉蘭獎最佳女演員時，大家都對她信心十足，但最終其不敵在《不完美受害人》中，演繹律師有極好表現的周迅，而周迅此次是相隔9年後再奪獎，對上一次是2015年憑《紅高樑》封視后。

周迅憑《不完美受害人》封視后。（影片截圖）

對於失落視后獎項，唐嫣在後台接受內地媒體訪問時就認為自覺作為一名演員，其三生有幸能夠成為《繁花》一員，非常感恩所有的遇見，感恩遇見王家衛導演，感恩遇見汪小姐，感恩遇見所有的《繁花》同仁，所以她覺得未來很長可以繼續江湖再見。而《繁花》男主角胡歌就順利封視帝。

唐嫣表示三生有幸能夠成為《繁花》一員。（微博圖片）

胡歌封視帝。（微博圖片）

另外，在2018年由周迅主演的劇集《如懿傳》近來翻Hit ，受到不少討論。其中有網民再三細看下直指劇集主打宮鬥卻少了宮鬥意味，劇情漏洞百出等。對此，《如懿傳》飽受爭議，周迅在奪獎後接受內地媒體訪問時就作出回應，認為時代就是這個樣子，所以她覺得沒有關係，反正這個空間大家願意做什麼就做什麼，開心就好。