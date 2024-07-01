福祿壽訓練學院｜陶大衛勁高分阮兆祥即喊　關嘉敏扮譚輝智勁神似

TVB真人秀節目《福祿壽訓練學院》由阮兆祥、王祖藍、李思捷、陳懿德、郭珮文主持，今日（30日）播出終極對決，在十強彭建豪、趙頌宜、周百恩、林樂熙、陶大衛、黃建東、陳柏曦、吳兆麟、關嘉敏及葉泓聲中選出三甲。大熱門陶大衛及關嘉敏出場時嬴得不少掌聲，因為他們二人的表演都十分精彩。

大熱門陶大衛及關嘉敏出場時嬴得不少掌聲。(節目截圖)

大熱門陶大衛及關嘉敏出場時嬴得不少掌聲。(節目截圖)

陶大衛表演的部分叫「一人福祿壽訓練學院」，她先是以陳懿德（德德）於第一集扮演的「just a竹」造型出場，再模仿訓練學院的學生表演。他先以「古惑包皮」造型出場唱《友情歲月》，然後就模仿吳兆麟跳《第四晚心情》，接著他繼續模仿德德，由「just a竹」變成黑板。

陶大衛先以「古惑包皮」造型出場唱《友情歲月》。(節目截圖)

然後陶大衛就模仿吳兆麟跳《第四晚心情》。(節目截圖)

陶大衛換成黑板就模仿趙亮昭跳《今晚夜》，他徙手爬上鋼管，再用雙腳夾實鋼管，利用腰力支撐他在維持在半空旋轉，他更得到全場掌聲。而評判江美儀更說：「你真係咩都夠膽死㗎喎！扮返自己啲同學，好好！」她更豎起拇指大讚他，最後他在評判手上得到47.3分的高分，阮兆祥見到他奪得高分後更感動到想哭。

陶大衛換成黑板。(節目截圖)

最後陶大衛模仿趙亮昭跳《今晚夜》，他徙手爬上鋼管，再用雙腳夾實鋼管，利用腰力支撐他在維持在半空旋轉。(節目截圖)

阮兆祥見到陶大衛奪得高分後更感動到想哭。(節目截圖)

一直都是「扮乜似乜」的關嘉敏今次決賽上扮演《中年好聲音2》亞軍譚輝智唱《屈到病》，而本身就有舞蹈底子的關嘉敏要扮演舞蹈初哥譚輝智就已經很難度。先說關嘉敏的外型，她在外型上模仿譚輝智就很相似，加上化妝及髮型，就像譚輝智本人一樣。細心一看，原來她更模仿譚輝智的表情，所以整首歌都在於舞蹈初哥及無表情唱歌的情況下演繹。

關嘉敏今次決賽上扮演《中年好聲音2》亞軍譚輝智唱《屈到病》。(節目截圖)

細心一看，原來關嘉敏更模仿譚輝智的表情。(節目截圖)

德德表示關嘉敏一出場全場就已經尖叫，她問到關嘉敏要模仿譚輝智不懂得跳舞是否很容易，關嘉敏即激動表示：「梗係唔係啦！呢個先係最難啊！因為一個識跳舞嘅人，其實扮一個初學者跳舞係非常之難㗎。」關嘉敏說自己揣摩了很久才可以找到這個演繹方法。導師李思捷更大讚關嘉敏比上一集模仿王菲更好：「我覺得你今晚呢個表演已經超越咗你上個禮拜王菲嗰個演出，因為唔單止似，仲係非常搞笑。」連評判江美儀知道她模仿譚輝智後，都立即向髮型師借一個像「拉姑」的頭箍讓她使用，最後關嘉敏在評判手上得到46分，連江美儀及李思捷都忍不住要站起來鼓掌。

導師李思捷更大讚關嘉敏比上一集模仿王菲更好。(節目截圖)

連評判江美儀知道她模仿譚輝智後，都立即向髮型師借一個像「拉姑」的頭箍讓她使用。(節目截圖)