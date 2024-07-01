反黑英雄第6集劇透｜袁偉豪反撃陳少邦　綁架佢個仔不擇手段求財

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？



TVB播出新劇集《反黑英雄》，由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演。(《反黑英雄》截圖)

《反黑英雄》圍繞西九反黑組和機動部隊。(影片截圖)

《反黑英雄》第5集劇情回顧。

曾文心被欺凌，衝出馬路差點被車撞倒，幸被張振朗救回。張振朗隨曾文心回家，驚見顏仟汶口吐白沫，地上有針筒與毒品，立即送往醫院搶救。張振朗追查到底是誰賣毒品予她，後來得知是從拆家彭懷安處拿貨。陳山聰與張頴康巡邏時，遇到一名癮君子鄧智堅正把一屍體棄置，得知死者從小拆家彭懷安處拿貨。結果在張振朗與彭懷安打鬥中，陳山聰與張頴康趕至拘捕，黃子恆着張振朗取代彭懷安的位置。袁偉豪打算拿來救黎澤恩的金錢被關曜儁私自挪用，兩兄弟吵起來。關曜儁為了填回那筆錢，決定綁架陳少邦的兒子黃小豪，匆忙間將張頴康的女兒童童也一起綁走……

張振朗隨曾文心回家，驚見顏仟汶口吐白沫。(影片截圖)

袁偉豪因為被陳少邦帶到黃子恆面前而被吊起毒打。(影片截圖)

關曜儁為了填回那筆錢，決定綁架陳少邦的兒子小豪。(影片截圖)

《反黑英雄》第6集劇透：

張頴康發現女兒童童失蹤，不知所措。陳少邦收到綁匪電話，他視財如命，也稱自己有四個孩子，並不介意小豪的生死。張頴康沒有辦法，只能找小豪的生母阮兒商量，阮兒不顧陳少邦反對，獨自籌錢交給張頴康。

陳少邦收到綁匪電話，但表示自己不介意小豪的生死。(影片截圖)

阮兒不顧陳少邦反對，獨自籌錢交給張頴康。(影片截圖)

張頴康到商場交贖金，陳山聰與朱晨麗帶隊戒備，張頴康於袁偉豪的指示下撇掉所有警員，喝止眾人跟着自己，獨自前往交贖金。張頴康換下自己的衣物，穿上由袁偉豪準備的衣物，而陳山聰見狀亦醒目地放下一個追蹤器讓張頴康帶在身上，以便追蹤他的位置。

張頴康於袁偉豪的指示下撇掉所有警員，喝止眾人跟着自己。(影片截圖)

陳山聰見狀亦醒目地放下一個追蹤器讓張頴康帶在身上，以便追蹤他的位置。(影片截圖)

在交贖金過程中，袁偉豪對張頴康坐上的車輛開槍，陳山聰亦趕到……袁偉豪知取錢無望，命手下小松撕票。張頴康憑線索，推斷出藏參可能地點……最後陳山聰及張頴康找到曾經的藏參地點，而袁偉豪亦同時致電小松，但被陳山聰及張頴康接了電話而認出聲音。

張頴康亦在網上發布消息，指提供線索者可以獲得報酬，結果真的有人報料說知道藏參地點。(影片截圖)