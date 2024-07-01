喬寶寶錫父母甘願盲婚3揀1　夫婦恩愛足34年全因印度一個傳統？

由李爾晨（Kyle）及伍倩彤（Gillian）主持的品酒旅遊節目《尋醉蘇格蘭》，7月2日晚一集，先後探訪了兩位居蘇港人—素人李先生和前無綫藝人喬寶寶。二人到訪了喬寶寶在蘇格蘭開設的印度餐廳，獲寶寶設宴招待，品嚐酒精濃度達56%的印度威士忌Amrut配搭正宗印度菜。入行前任職二級懲教助理的喬寶寶，因當年獲津貼供大仔到蘇格蘭讀書，加上早已定居蘇格蘭的胞妹指當地人對有色人種格外友善，種種因素令寶寶最終決定移居蘇格蘭。



明晚一集有喬寶寶做嘉賓。

兩人到訪喬寶寶喺當地開設嘅印度餐廳。

喬寶寶尊重傳統文化，甘願盲婚啞嫁。

在香港土生土長的寶寶，基於尊重印度傳統文化及母親心願，甘願遵從父母安排從二人精選出的三位印度西施中挑選了現任太太；二人在如此前提下仍能相愛相親34年，令人尊敬又羨慕，寶寶說：「雖然算係盲婚啞嫁，但全球嚟講印度離婚率係最低。我咁多兄弟姊妹都係咁arranged，全部都好開心。」不過作為新一代男神女神的Kyle和Gillian，則異口同聲表示不能接受盲婚啞嫁，並認為婚姻應該建基於互相了解。

喬寶寶熱愛威士忌。

喬寶寶熱愛威士忌。

喬寶寶分享當年結婚照（IG：@qbobo_bbq）

喬寶寶指自己與太太是盲婚啞嫁。（IG：@qbobo_bbq）

喬寶寶與太太喬嫂嫂。（IG：@qbobo_bbq）

喬寶寶與太太喬嫂嫂。（IG：@qbobo_bbq）

(喬寶寶Qbobo@FACEBOOK)

喬寶寶在2013時，決定為家人而全家移民蘇格蘭。(喬寶寶 Qbobo@FACEBOOK)

移居蘇格蘭逾40年的李先生則帶了Kyle和Gillian遊覽集合知名畫家、街頭藝術者作品的格拉斯哥壁畫街，並聆聽了St Mungo、St Enoch and Child畫作背後的故事。附近的大墓地同樣聞名國際，2022年版的《蝙蝠俠》電影製作團隊便曾在此取景，令該處成為遊客打卡熱點，期間Kyle為Gillian細心整理亂髮一幕更是甜蜜非常。

移居蘇格蘭逾40年嘅（圖04）李先生，帶Kyle同Gillian遊覽格拉斯哥著名壁畫街。

移居蘇格蘭逾40年嘅（圖04）李先生，帶Kyle同Gillian遊覽格拉斯哥著名壁畫街。

移居蘇格蘭逾40年嘅（圖04）李先生，帶Kyle同Gillian遊覽格拉斯哥著名壁畫街。

電影《蝙蝠俠》曾於格拉斯哥大墓地取景拍攝，自此成為打卡熱點。

電影《蝙蝠俠》曾於格拉斯哥大墓地取景拍攝，自此成為打卡熱點。