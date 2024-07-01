反黑英雄｜曾與AK一齊拍廣告　TVB 32歲打女捱足15年仲做緊閒角

常說某某TVB藝人「上位」，有些小花入行數年後就可以擔正做劇集女主角，又有些港姐出身的，第一年就擔任大騷司儀。「上位」是一種既有規則，又沒有規則的名份，有人可以短時間成為小生花旦，又有人即使入行10多年也只可做角色名只得一個字的配角。



飾演母子顏仟汶和曾文心相當出戲。（《反黑英雄》截圖）

無綫新劇《反黑英雄》播至第6集，過去一星期的成績都尚算不錯，網上也十分有熱度討論。第5集中飾演母子顏仟汶和曾文心更有突出的發揮，令觀眾都大受感動，其中亦有值得一提，但無奈佔戲份較少的演員。

曾文心。（《反黑英雄》截圖）

鄧智堅飾演道友。（《反黑英雄》截圖）

飾演母子顏仟汶和曾文心相當出戲。（《反黑英雄》截圖）

例如第5集中，鄧智堅就算只是飾演一名道友，但仍交足戲，除了造型講究且神似，一舉一動也是貼合角色需要，而且也帶點喜感，相當討喜。另一位要提及的，就是第4集當中飾演警員，僅出現在其中兩幕戲，角色名只有一個單字「心」的李君妍。

李君妍戲份唔係好多。（《反黑英雄》截圖）

角色名得個「心」字。（《反黑英雄》截圖）

講起李君妍，雖然她在《反黑英雄》的戲份不算多，亦只是飾演一個近乎閒角的角色，但其實她已是一位十分有經驗的演員。2009年她畢業於第24期無綫電視藝員訓練班，翌年開始演出一些護士、陪酒妹、同學之類的閒角。直至2011年，她參與了TVB武術選秀節目《功夫新星》並開始接觸武打，曾跟着李嘉習武，並最終透過錢嘉樂介紹而再跟隨楊盼盼修習詠春和泰拳。

李君妍戲份唔係好多。（《反黑英雄》截圖）

Kimchi（李君妍飾）著上吊帶小背心配短裙，同「Oppa」長勝（羅天宇飾）撐枱腳！

至今李君妍已入行超過15年，早年多是飾演一些名字也沒有的閒角，一直到2011年的《法證先鋒III》才終於有了第一個有名字的角色。其後數年，她就如大部分藝人一樣，默默無名又鮮少有人認識地演出了一段頗多時間，直到2017年《心理追兇 Mind Hunter》飾演魯佩珊一角，才終於有發揮機會。2018年更由由無綫電視基本藝人合約轉簽經理人合約。

對比11年前的廣告照片，AK同李君妍都冇乜點變。（廣告截圖）

除了《心理追兇》外，之前的《鐵馬戰車》《警犬巴打》李君妍都是飾演女警。（網上截圖）

之後李君妍的演出開始變多，而且角色戲份愈加重要，在2018年《特技人》中穿着性感衣服練習西洋拳一幕，亦令不少觀眾留下印象，更在網上討論區引起不少注意。2020年《大步走》以背心短褲造型出現在劇集中，更因此被封為「港版羅拉」。今次《反黑英雄》戲份似乎不多，亦令不少網民感到可惜。

李君妍。（IG@lolaaurora）

李君妍。（IG@lolaaurora）