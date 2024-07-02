愛回家｜新MV訊息量很大？　周嘉洛回歸做呢位新人陪襯｜任噏亂評

TVB王牌處境喜劇《愛．回家之開心速遞》將於7月8日首播全新片頭，對上一次更換片頭MV為2021年換上由JW主唱的主題曲《愛心灌溉》，代替由劇中演員主唱的《開心速遞》。

《愛．回家之開心速遞》作為王牌處境喜劇，收視的保證，更換片頭MV實仍一件大事。據知今次新主題曲名字為《這個家》，而主唱則傳是「可愛小甜女歌手」，有猜測指是聲夢小花姚焯菲。

《愛．回家之開心速遞》將於7月8日首播全新片頭。

金城安回歸！

以往《愛．回家之開心速遞》總換上3次主題曲，第1至224集為純音樂《Latin Soul Strut》，第225至605集黃心穎主唱的《在心中》，第606至1326集換成眾演員唱的《開心速遞》，第1327至今則是JW的《愛心灌溉》。每一期主題曲的更換，也象徵了劇集走向的不同階段，例如《愛》開播初期，劇情以熊家為主，似乎當時決定會拍幾多集之故，所以片頭就用上似是「罐頭式」的純音樂。

黃心穎的《在心中》版本。（截圖）

黃心穎的《在心中》版本，出場角色以熊家為主。（截圖）

當其時黃心穎漸漸爬上花旦位置，而且歌喉也相當不錯，所以就獲邀接棒主唱《在心中》，到後來因為心穎「新聞」緣故而形象下跌，可能製作組亦覺得反對聲音太大，所以僅用了400集不到就換上了由眾演員唱的《開心速遞》。之後JW成為了TVB力捧的歌手，所以她就委以重任主唱《愛心灌溉》，並一直治用至今，共用了將近1000集！

後來由眾演員唱的《開心速遞》就加入了不少龍家劇情線角色。（截圖）

後來由眾演員唱的《開心速遞》就加入了不少龍家劇情線角色。（截圖）

睇得出以組合（CP）為主。（截圖）

新增古佩玲，原來是因為被力捧。（截圖）

熊家一樣都係熊家，可惜而家場咗個熊心如（蘇韻姿 飾）。（截圖）

龍家方面就少咗龍力士（鄭世豪 飾）。（截圖）

送水輝、大小姐。（截圖）

都係有CP。（截圖）

睇得出出場角色係龍家、熊家各佔一半，而且劇情比重都係各佔一半。（截圖）

換片頭Ｍ除睇到當時誰是被力捧歌手外，當然能看出劇情走向，例如早些集數的片頭，因為劇情聚焦在熊家，理所當然就由熊家以及他們身邊的角色為主，又例如《開心速遞》，因為龍家及大學線彈起，所以MV當中又加入了朱凌凌、大龍生、大小姐、送水輝等角色，而且亦配合了當時的劇情走向，以組合、情侶形式出現。

《愛．回家之開心速遞》將於7月8日首播全新片頭。

再到「現在」的《愛心灌溉》，又因為加重了龍家劇情線佔比，所以龍家成員於MV中出現，而且也出現了相當多CP。早前TVB古方釋出最新MV《這個家》的拍攝花絮，可以睇到今次採用「大堆頭」方式製作，突顯了「家」以及熱鬧的氣氛。

依然有熊家。

從畫面上看來，可以預料未來劇情將更分散了眾位角色之中，特別是角色豐富又多元化的龍氏集團。不得不提的是，二房因為龍力士和雷珍妮離巢，所以就只剩下了佘秀琴一人，而三太白天娥則順利「坐正」。近期最新加了三太兒子龍舟，當然也被安排在MV中出現，看來加入了劇組的何晉樂（Rock）離上位之路不遠了。

古佩玲被安排企在正中間。

朱凌凌、金城安回歸？

新F4組合變朱凌凌、金城安、龍舟、龍璟風？

除此之外，開始在上一個MV出現的申瑞素也被歸納於熊家劇情線當中，理所當然也出現在MV之中，而且更由原本靠邊位置晉升到正中位置！而且一向極受歡迎的金城安和朱凌凌也出現MV之中，莫非暗示這對「hehe CP」即將回歸？

最後，沙湯遠（楊明）被安排出現在MV中，亦可當作是會加重他的戲份的暗示。

《愛．回家之開心速遞》全新片頭MV。

《愛．回家之開心速遞》全新片頭MV。

《愛．回家之開心速遞》全新片頭MV。

《愛．回家之開心速遞》全新片頭MV。

古佩玲。