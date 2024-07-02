王家衛《繁花》迷倒曾比特周子涵　化身劇迷現場即席演唱插曲

無綫（TVB）正熱播由王家衛導演監製之劇集《繁花》，最近亦掀起一股追劇熱潮，劇集細緻描繪90年代燈紅酒綠及五光十色的繁華上海。而故事之間，亦穿插著不同經典旋律樂曲，引起觀眾們的共鳴。最近，相關作品更正式推出原聲專輯，輯錄多首耳熟能詳的經典樂曲，讓一眾樂迷霎時回到《繁花》美好時光。

曾比特同Kerryta齊煲熱播劇《繁花》。(梁碧玲 攝)

曾比特（Mike）及周子涵（Kerryta）昨日（1日）於沙田一商場舉行《劇集《繁花》原聲音樂大碟歌曲現場表演》，兩人於活動中送上多首《繁花》劇集插曲，並與樂迷觀眾大玩遊戲互動，共度難忘下午。

曾比特（Mike）及周子涵（Kerryta）於活動中送上多首《繁花》劇集插曲。(梁碧玲 攝)

曾比特（Mike）及周子涵（Kerryta）於活動中送上多首《繁花》劇集插曲。(梁碧玲 攝)

活動開始時，Kerryta 與Mike在現場一片歡呼聲中登場。提到劇集《繁花》正在熱播，二人紛紛表示自己亦是「煲劇」份子，並指劇集極具追看性，更驚嘆劇集呈現出90年代上海璀璨美好時光。Kerryta 與Mike更於台上即時交流及推薦多個必睇場口！

曾比特同Kerryta紛紛表示自己亦是「煲劇」份子。(梁碧玲 攝)

提到是次為劇集原聲音樂專輯錄音，二人笑言亦花了不少功夫，Kerryta表示十分榮幸能重新演繹經典歌曲《夜風中》。而為了唱出味道，因而亦下了苦功，希望大家會喜歡她的這個版本。而對於Mike來說，為經典歌曲《再回首》重新演繹可謂別具意義。他指自己正好是生於90年代，與故事發展時間相吻合，讓他更能深刻地理解和傳達歌曲中的情感。

Kerryta表示十分榮幸能重新演繹經典歌曲《夜風中》。(梁碧玲 攝)

Mike指自己正好是生於90年代，與故事發展時間相吻合，讓他更能深刻地理解和傳達歌曲中的情感。(梁碧玲 攝)

兩位歌手更即席考驗在場觀眾對劇集的認識，不少觀眾均踴躍參與回答問題，現場氣氛十分熱烈！而為了答謝一眾劇迷粉絲，Kerryta 及Mike現場即席演唱原聲音樂專輯多首金曲，包括由Kerryta 重新演繹之《夜風中》及《執迷不悔》，而Mike則壓軸連環送上《再回首》及《一生何求》。最後，Kerryta及Mike更宣布劇集原聲音樂專輯《繁花The Original Music & Soundtrack of Blossoms Shanghai》已正式面世，並於各大音樂平台上架熱播中。

Kerryta 及Mike均大開金口演唱原聲音樂專輯多首金曲，包括由Kerryta 重新演繹之《夜風中》及《執迷不悔》。(梁碧玲 攝)