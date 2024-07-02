36歲富貴男歌手愛着女裝公開被窒核突　極高EQ當場回應獲大讚Nice

現年36歲的馬天佑（Mayao）是知名的形象指導，常以中性裝示人，走在潮流尖端。去年他現身米蘭及巴黎女裝時裝週，獲大讚能輕鬆駕馭女裝，令人眼前一亮。近年他再突破自己，踩入樂壇做歌手，2021年開個唱請得陳慧珊、關心妍、何嘉莉、張新悅、趙頌茹及谷祖琳參與演出，足見圈中人緣甚廣。此外，他與朋友合資在中環開一間8000多呎的私人健身會所，認真瓣數多多。而馬天佑本身亦生活富貴，曾公開1700呎豪宅內貌，擁超大衣帽間外，更有著名京劇表演藝術大師梅蘭芳的墨寶，震驚一眾網友！

馬天佑的衣帽間。（片段截圖）

梅蘭芳真跡。（片段截圖）

馬大佑收藏的黑膠碟，有些封面的形象是由他指導。（片段截圖）

馬天佑近日接受小紅書博主「阿冰 ice」採訪，竟公開被窒穿中性裝「核突」！片中主持阿冰先問馬天佑是否混血兒，馬天佑笑言：「上海Mix蘇州算唔算混血兒？」阿冰一臉無奈回答：「即係中國人啦！」馬天佑笑笑反擊：「咁你呢？」

馬天佑出席《叱咤》記招的打扮。（資料圖片/陳順禎攝）

馬天佑2021年底完成首次個人騷和發行首張黑膠唱片。

之後阿冰又問為何喜歡穿女裝，馬天佑認為審美不能用男女裝定義，男士亦可穿女裝。主持再追問會否介意旁人目光，馬天佑稱當然想有人稱讚，亦接受善意批評，此時阿冰即奚落：「我唔鍾意呀，好『核突』！」馬天佑淡定回答：「好『核突』冇問題，但唔好係（批評）『死乸型』嗰啲。」

馬天佑圈中人脈甚廣。（陳順禎攝）

不少網民看完訪問斥主持阿冰欠缺禮貌，並大讚馬天佑態度友善，「主持人請你禮貌點，而且又缺少眼神接觸」、「你可以唔認同佢，但必須要懂得尊重」、「本身以為馬天佑好酷，原來佢咁Nice，相反個主持真心無禮貌」；另有人指主持說「即係中國人啦」這句時態度囂張，「個主持人真係比（俾）人感覺好鬼串」。

有見及此，馬天佑亦出面撲火，在片段下留言道：「冰真人真的非常害羞」，阿冰亦回覆道：「馬天佑真人也太nice吧」，看來兩人老友鬼鬼，相信訪問中只是好友之間開心互動，並未損害他們的友情。

馬天佑公開被窒打扮「核突」，網民斥主持人阿冰無禮，但馬天佑與阿冰在片段下留言互動，相信只是好友之間的互動。（阿冰 ice 小紅書）

馬天佑獲讚真人好友善。（阿冰 ice 小紅書）

馬天佑獲讚真人好友善。（阿冰 ice 小紅書）

馬天佑近年在娛樂圈進行多方面發展。