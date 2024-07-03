宋芝齡旗下補習社會擴張業務　激動否認獲地王揼水：新聞真係誇張

TVB節目《流行都市》主持宋芝齡一向瓣數多多，除了幕前工作，近年更積極參與灣仔地區活動，去年一度以自由黨成員身份，參選區議會灣仔選區直選，最近更榮升灣仔青年聯會主席。日前，宋芝齡就上載一張店舖裝修的照片，更寫道：「只有堅持別人無法堅持的堅持，才能擁有別人無法擁有的擁有。」

宋芝齡旗下補習社會擴張業務。（IG/@sungchihling）

宋芝齡積極參與地區工作。（林靄怡攝）

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宋芝齡接受《香港01》訪問時直認旗下的香港名校專科補習社會擴張業務：「因為好多學生要求要有Playgroup ，咁我哋學校開咗10幾年覺得係時候擴充一下幼兒呢一方面 ，因為我哋都幫咗好多學生入咗香港頂級名校，但之前地方太細擴充唔到。」宋芝齡透露難得在銅鑼灣找到靚Office：「每次都係一對一服務，咁所以覺得搵到好地方咁咪擴充。咁跟住又想做好地區喎，因為我一直冇地區嘅Office，所以咁好彩兩樣都做到，比曾經支持我投票俾我嘅市民有個安心囉。」

有指宋芝齡副業賺多過無綫人工10倍！（IG/@sungchihling）

宋芝齡一向投資有道，除了創立韓語學校、補習社外，更是金融證券交易持牌人，吸金力非常強勁，不過她就否認賺好多：「唔係呀，疫情都蝕埋我嫁妝啊！」雖然曾經一度蝕埋嫁妝，但宋芝齡選擇再接再厲且非常專業：「其實而家好香港以及內地， 都有喺我哋呢邊上堂，我哋從學前幼兒至到DSE。同埋我嗰個場地可以做多啲講座，尤其是對小朋友如何應對壓力講座心理學。」

非常專業！（IG/@sungchihling）

宋芝齡「大王」安德尊傳緋聞多年，問道大王有否入股，她即否應：「我身邊啲朋友以為安德俾錢我，發神經！總之呢單新聞真係誇張，頭痛頭痛！」安德尊多年來被稱為「元朗地王」，曾傳有好龐大的家族生意，在加拿大都大把樓，更有好龐大的家族生意，身家以億計算！不過，宋芝齡同樣不輸蝕，極有生意頭腦的她家底豐厚，更獨居半山2000呎豪宅。

觀眾發現宋芝齡近年曝光率大幅減少。（截圖）