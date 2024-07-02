香港小姐2024｜次輪46名佳麗盛裝現身　名牌手袋行李箱裝泳衣戰衣

《2024香港小姐競選》首輪面試後，大批佳麗被起底，轉眼間7月2日進行第2輪面試，一如以往多了一批海外佳麗，共有46名佳麗早上8點抵達TVB電視城。大部份參賽者身上都總有個名牌手袋，連行李箱都大有來頭。



攝影：葉志明 梁碧玲

記者：張嘉敏 吳子生

香港小姐2024｜首輪面試佳麗名牌手袋大曬冷 兩大品牌最多人用

溫哥華華裔小姐亞軍兼最上鏡小姐Tracy，全黑打扮相當得體，配CHANEL手袋高貴大方。

不少佳麗選擇CHANEL手袋配行李箱。

不少佳麗選擇CHANEL手袋配行李箱。

不少佳麗選擇CHANEL手袋配行李箱。

21歲Nicole李晨瑄用新款CHANEL 22手袋。

21歲Nicole李晨瑄用新款CHANEL 22手袋。

不少佳麗選擇CHANEL手袋配行李箱。

不少佳麗選擇CHANEL手袋配行李箱。

參賽佳麗打扮得花枝招展現身TVB門外，除了精心挑選戰衣，行頭特別是手袋都受高度注目，由平民價錢的Longchamp、Kate Spade到港女最愛的LV、Chanel、DIOR應有盡有。面試要攜帶多套服裝泳衣，不少佳麗選擇以小手袋加手提行李箱，德國百年歷史頂級精品行李箱RIMOWA出現率亦相當高！

24歲的Kimmy Chong選擇DIOR經典款CHRISTIAN DIOR Small 30 Montaigne Bag 。

24歲的Kimmy Chong選擇DIOR經典款CHRISTIAN DIOR Small 30 Montaigne Bag 。

24歲的Kimmy Chong選擇DIOR經典款CHRISTIAN DIOR Small 30 Montaigne Bag 。

Dior Book Tote容量極大，近年都很多佳麗拿着去首輪面試，售價約26,500港元。

Dior Book Tote容量極大，近年都很多佳麗拿著去首輪面試，售價約26,500港元。

Dior Book Tote容量極大，近年都很多佳麗拿著去首輪面試，售價約26,500港元。

Dior Book Tote容量極大，近年都很多佳麗拿著去首輪面試，售價約26,500港元。

Dior Book Tote容量極大，近年都很多佳麗拿著去首輪面試，售價約26,500港元。

LADY DIOR夠淑女

港姐佳麗次輪面試手袋，小資女之選Longchamp。

港姐佳麗次輪面試手袋，小資女之選kate spade。

港姐佳麗次輪面試手袋，小資女之選kate spade。

港姐佳麗次輪面試手袋，小資女之選kate spade。

港姐佳麗次輪面試手袋，小資女之選samuel ashley 。

港姐次輪面試佳麗選擇ysl手袋。

港姐次輪面試佳麗選擇ysl手袋。

港姐次輪面試佳麗選擇ysl手袋。

港姐次輪面試佳麗選擇ysl手袋。

港姐次輪面試佳麗選擇ysl手袋。

港姐次輪面試佳麗，每次總有幾位用LV。

港姐次輪面試佳麗，每次總有幾位用LV。

港姐次輪面試佳麗，每次總有幾位用LV。

港姐次輪面試佳麗，每次總有幾位用LV。

BV手袋

FENDI手袋

FENDI手袋

MIUMIU手袋

PRADA手袋

PRADA手袋