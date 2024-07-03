田亮孖女兒Cindy英國被偶遇　為留學準備睇中呢間頂級學府？

前跳水王子田亮在2007年與女星葉一茜結婚，婚後育有一子一女，一家四口相當幸福。而不知不覺，女兒cindy (田雨橙）已16歲，兒子田宸羽（Seven)亦已13歲，近日他們一行三人在英國劍橋大學被偶遇，被猜測是為cindy留學探路，引來不少關注。

一家四口相當幸福。（田亮微博圖片）

從網上曝光的照片可見，田亮帶同女兒Cindy及兒子Seven現身劍橋大學，三人不約而同地戴上墨鏡及作深色系打扮，開心地合照留念。三人參觀劍橋大學的舉動，被猜測田亮是為Cindy將來赴國外留學探路，而她目前就讀北京德威英國國際學校，該校有不少導師均來自世界上多間頂級學府，包括牛津大學、劍橋大學等，師資非常優良。

三人在劍橋大學被偶遇。（微博圖片）

Cindy打網球了得。（田亮微博圖片）

Cindy除了就讀國際學校對其將來如赴國外留學有優勢之外，其在網球運動項目上亦非常出色，去年參加國際賽奪得2個積分。因此首獲有世界排名（青少年）。

Seven似足爸爸。（田亮微博圖片﹑微博圖片）

另外，有網民亦直指田亮的基因相當強基，一對子女的模樣與他非常相似，特別是兒子Seven，只有13歲的他身高已接近爸爸，目測有170cm，小時候的他五官長相已被指似足爸爸，沒想到長大後更相似，五官立體精緻，身型瘦削，戴上墨鏡的兩人根本令人傻傻分不清，有網民直指像極了兩兄弟，大家留言表示：「哪個是田亮」、「三個田亮」、「弟弟太像田亮了」笑指三人共用同一張臉。