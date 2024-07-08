墨雨雲間｜吳謹言翻紅全網播放量高逾26億　成網劇愛情劇收視冠軍

內地「金牌監製」于正製作的自家劇《墨雨雲間》大受歡迎，除了令女主角吳謹言翻紅之外，更捧紅男主角王星越。而近日王星越的工作室就發布了一段在劇集中從未曝光的戰損片段，然而這段片段是從未獲得于正的同意下就被公開，簡接破壞了其拍的番外篇喜劇結局內容，令其大為憤怒直斥根本是「褻瀆我的藝術」，表明會開除一干人等。

《墨雨雲間》大受歡迎。（《墨雨雲間》微博圖片）

于正相當生氣。（于正微博圖片）

《墨雨雲間》的播出掀起一波追劇潮，劇集無論話題還是收視都非常之高，據「燈塔」平台數據分析該劇全網播放量高達26.46億，分別登上2024上半年愛情劇及網劇正片播放量冠軍位置，相當厲害。

《墨雨雲間》成績非常好。（微博圖片）

而該劇在播放大結局的時候，男主角蕭蘅（王星越 飾）與姜梨（吳謹言 飾）確是分隔兩地，二人的結局明顯帶點悲慘，令不少觀眾憤憤不平。而幸好劇集最終有拍番外篇，二人團聚後生兒育女，過着幸福美滿生活，喜劇收場令觀眾內心亦舒坦許多。

《墨雨雲間》番外篇是喜劇收場。（《墨雨雲間》微博圖片）

但沒想到近日王星越工作室則發布一段劇中從未曝光的片段，是他獨自一人戰損沙場的畫面，明顯被敵人殺死，男女主人公最終是悲劇收場，勾起大家不開心的情緒。對此身為老闆的于正就非常生氣，發文譴責王星越工作室的宣傳人員，並表示沒有經過他同意，怎麼可以發布片段，強調絕不允許有人做這種吃裡扒外的事情，更嚴詞譴責表示：「居然敢褻瀆我的藝術」，強調所拍的番外篇被破壞了。

王星越工作室發布從未曝光的片段。（微博圖片）

于正公開與工作人員對話。（于正微博圖片）

而他在回覆網民留言的時候，揚言自己所拍的是喜劇收場，悲劇畫面只不過是導演滿足自己所拍而已。對於宣傳人員的行為，他會嚴肅處理：「我們宣傳未經允許發出來了，我會嚴肅處理立刻開除。」還表明：「我會開除一干人等。」事態相當嚴重。