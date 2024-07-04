58歲陳雅倫再向前度示愛　自爆分手原因：沒結果的愛情最令人依戀

現年58歲的80年代性感女星陳雅倫日前突然在社交平台曬出與名監製舊愛黃尚偉的早年合照，更稱至今忘仍不了對方：「今年是我們分手第24年了，我一直以為自己可以放下你，但原來我做不到！」昨日（3日）陳雅倫再度發文自爆當年分手原因，還再度公開說：「你永遠是我人生最美的回憶！」

陳雅倫在《危情》中的裸露演出成為經典。（電影截圖）

陳雅倫保養得宜。（IG圖片）

陳雅倫再發文自爆當年與黃尚偉分手原因，還憶述黃尚偉為她度身訂造的歌曲《蜜糖兒》的情景：「《蜜糖兒》是96年發行在我第二張專輯其中在情人節時的主打歌，意境非常浪漫，當時TVB勁歌金曲也替我拍下電影感凄美MV。《蜜糖兒》是我坐在黃尚偉身旁，他邊彈著琴键邊問我：『是要這樣的感覺嗎？』因為我一直很喜歡外國女歌手Vanessa William 的Save the best for last, 於是《蜜糖兒》便誕生了！加上小美無懈可擊絕美的歌詞，除了勁歌金曲，當時《蜜糖兒》一直是各大電台上榜歌曲！」

陳雅倫再出Post向舊愛黃尚偉示愛。（IG圖片）

更自爆但年分手原因是因為男方父母反對。（IG圖片）

陳雅倫續寫道：「兩個人的愛情故事，當事人清楚便好，這份11年的愛情，實在經歷太多太多考驗和年少衝動，但凡沒結果的愛情才是最令人依戀！」其後陳雅倫自爆當日分手的原因：「在我事業高峰花樣年華認識你，我們便走在一起11年，因為我從小在單親家庭長大，你的出現剛好彌補了我內心崩缺了的一塊！但世事往往事與願違，在經歷你父母反對的11年後，我倦了！心淡了！我選擇離開了！但這並不表示我不愛你，我想放過自己，給自己人生有個新開始；你永遠是我一生最美的回憶！你陪伴我走過人生的高高低低，但最終我們還是分手！今年是我們分開第24年了，一直以為自己可以放下你，但原來我做不到！」

陳雅倫突然指忘不了舊愛。（IG圖片）

據傳媒報道，陳雅倫與黃尚偉分手後，男方在2002年12月與設計師女友Angela結婚，陳雅倫未有獲邀出席。陳雅倫當時表示仍愛黃尚偉，並視他為親人，又指會祝福一對新人，不過在舊愛結婚當晚，陳雅倫被傳媒拍下與契姐毛玉萍到跑馬地蒲天光，還飲得酩酊大醉。回復單身後，陳雅倫曾表示對愛情沒有憧憬，直到2017年突然宣布與吳彥祖表哥Martin婚訊，但公布23天後又宣布分手。