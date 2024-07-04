SJ D&E澳門見面會圓滿落幕　銀赫跳《麻辣糖葫蘆》粉絲勁驚喜

韓國男團SUPER JUNIOR成員東海與銀赫所組成的小分隊SUPER JUNIOR-D&E，日前於澳門舉行「2024 D&E <DE-CODE> FANMEETING in MACAU」，東海與銀赫在粉絲見面會中大玩遊戲和獻唱歌曲，跟ANNIE（粉絲暱稱）度過了一個溫馨和歡樂的晚上。

SUPER JUNIOR-D&E日前在澳門舉行粉絲見面會。

銀赫戴上兔耳髮箍和貓爪手套，打扮好可愛。

SUPER JUNIOR-D&E先以最新迷你專輯中的《ROSE》為見面會揭開序幕，兩位解釋了今次粉絲見面會的主題，就是想由他們和ANNIE透過不同環節一起去尋找當中隱藏的 ‘CODE’(代號)，讓大家進一步和更了解SUPER JUNIOR-D&E。

東海好似有點無奈。

好靚仔。

第一個環節他們分享抵達澳門所拍攝的照片，內容包括搭乘飛機來澳門的裝扮、所吃的食物和收到的禮物等，讓粉絲知道當天的所見所聞。跟著他們獻唱較早期的作品《Still You》和《Growing Pains》，喚起了大家不少回憶。到第二個環節，是東海和銀赫輪流提出和自己相關的題目，等對方和ANNIE解答，考驗他們和粉絲們對隊友的了解程度，答對最多題目的成員就為之勝出，輸方就要接受懲罰。大家可以從問題中知道東海最近沉迷的運動是健身，而銀赫最近沉迷煉乳咖啡等。最後結果是東海答對最多問題，亦是比較了解銀赫。到懲罰環節，輸方銀赫要戴上可愛的道具做出可愛甫士，他戴上兔耳髮箍和貓爪手套，十分逗趣，而他亦為隊友東海選了卡通人物髮箍，兩位做出心心等甫士，令現場粉絲大呼可愛，東海更拿出手機自拍，記下二人可愛樣子。

銀赫

當然不少為粉絲帶來勁歌熱舞。

唱完《’Bout you》後，他們玩一個大飽口福的環節，就是二人要吃澳門地道食物或零食和飲品，但試吃的時候需保持最低聲量，這個遊戲考驗二人吃和飲的技巧，如何可以品嚐美食外而發出最細聲音，結果銀赫吃薯片和飲檸檬茶時發出的聲音分貝較高，他又要接受懲罰了，要因應隨機播出的歌曲跳出可愛舞姿，他分別跳出Super Junior 的《Devil》和近期大熱歌曲《麻辣糖葫蘆》等舞蹈，令現場粉絲超驚喜。今次見面會當然有送上大熱主打歌《GGB》，將氣氛推到更熱烈。

東海和銀赫向粉絲分享抵達澳門所拍攝的照片，內容包括搭乘飛機來澳門的裝扮、所吃的食物和收到的禮物等。

東海和銀赫向粉絲分享抵達澳門所拍攝的照片，內容包括搭乘飛機來澳門的裝扮、所吃的食物和收到的禮物等。

來到見面會尾聲，SUPER JUNIOR-D&E跟一眾ANNIE合照時，現場突然熄燈，原來是播出ANNIE為他們送上應援影片，他們看完後超感動。最後送上《Oppa, Oppa》為見面會畫上完美句號。

場內氣氛熾熱。