香港一線女歌手搭地鐵親民與粉絲合照　出道接近30年堪稱凍齡女神

現年48歲的梁詠琪（Gigi）由1995年至今出道接近30年，Gigi分別在影視三棲發展取得相當大的成就，人氣依然相當強勁！她於2011年與西班牙籍老公Sergio結婚至今13年，育有一名女兒Sofia(祈淑菲)，家庭生活幸福美滿。最近她在世界各地舉行「時間遇上我們」演唱會，深受歌迷歡迎及愛戴，更出現一票難求的情況。最近有網民在小紅書分享於倫敦市中心搭地鐵時偶遇梁詠琪更與對方合照，並且發文在社交網公開分享，隨即成為話題之一。

最近梁詠琪在世界各地舉行「時間遇上我們」演唱會深受歌迷歡迎及愛戴。（陳順幀攝）

Gigi老公和女兒Sofia。（陳順幀攝）

網民發文詳述巧遇梁詠琪的點滴

該名網民寫上：「在倫敦市中心地鐵站一出來，就碰到了梁詠琪一家，Gigi真是美，站在那裡一眼就能看到她的那種美，氣質知性純淨，一如往昔。明亮的大眼睛，說話溫溫柔柔的。 當時她一家三口拿著行李箱去搭地鐵，小朋友也是拖著一個小箱子，真是樸實接地氣。 看到他們在跟地鐵工作人員問路，沒忍住上去問是否需要幫忙，之後問能不能合影，她很愉快地就拿起我手機自拍了一張。開心！You made my day !」

有網民在小紅書分享於倫敦市中心搭地鐵時偶遇梁詠琪更與對方合照。（小紅書截圖）

照片中的梁詠琪親民舉起粉絲的手機與對方自拍合照，當天她以招牌的短髮示人，而穿搭打扮方面則是淺藍色外套配搭白色襯衫，另外還畫上了淡妝，以及塗上紅色唇膏，打扮相當年輕有神，皮膚白滑，保養得相當好，絕對是凍齡女神的代表。貼文一出，粉絲紛紛留言表示：「真棒」、「真幸運！」

網民發文詳述巧遇梁詠琪的點滴。（小紅書截圖）

貼文一出，粉絲紛紛留言表示：「真棒」、「真幸運！」（小紅書截圖）

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