薛之謙巡唱同粉絲互動被指言論失當　「你看上去好白哦」被斥低俗

內地歌手薛之謙近來忙於《天外來物巡迴演唱會》，近日就來到汕頭站開唱，吸引不少粉絲入場支持。而在同粉絲互動Talking的時候，其言語被網民指非常不當，令大家覺得非常反感，認為這種話有性騷擾的嫌疑，引來不少討論。

薛之謙近日在汕頭站開唱 。（薛之謙微博圖片）

在汕頭站演唱會的Talking 環節，薛之謙在台上透過大螢幕與粉絲互動，當鏡頭轉向第一位打扮性感的美女粉絲時，他就表示：「你看上去好白哦，鼻子上的痣也是很好看哦。」但該女粉絲不為所動，似乎顯得有一些尷尬。

薛之謙同粉絲的互動言論，引起不少負評。（微博圖片）

及後鏡頭再轉向另一位美女粉絲時，現場嘩聲不斷，而薛之謙亦顯得開心表示：「nice to meet you 哦。」之後在他仔細觀察下，發現了該女粉絲胸口上有抓痕，他就表示：「哎看看，家裡應該養貓對不對，胸口被貓抓傷了。」當女粉絲點頭作表示後，他再補說：「人抓的還是貓抓的。」當場令這名女粉絲大為尷尬，及後作微笑揮手，似乎想結束這一段互動。

女粉絲顯得尷尬。（微博圖片）

然而，薛之謙這一段談話互動，被許多網民直斥低俗，認為他開黃腔調侃女性，大家紛紛留言表示：「惡俗」、「公然耍流氓」、「猥瑣」、「和性騷擾有區別嗎？」等，認為作為公眾人物應要謹言慎行。