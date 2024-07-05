港姐2024｜25位入圍佳麗年齡學歷身高悉數曝光　兩位青春學生跑出

《2024香港小姐競選》已先後進行兩輪面試，根據之前曝光的報道及消息，網民對於今屆港姐質素正評不少，直指顏值之高是近年之冠，當中更出現大量靚女藝人翻版，包括「翻版李嘉欣」、「翻版蔡潔」、「翻版鍾麗淇」及「翻版許子萱」等。

接近4分1 佳麗是碩士生

其實今屆港姐除了顏值有番咁上下，平均學歷亦相當不俗，根據官方今日公布的初步入圍佳麗官方照片及個人資料，25位初步入圍的候選佳麗中，共有6名是現任碩士生或碩士畢業生，分別為（排名不分先後）現年25歲的陳甜甜（Rose）、22歲的梁嘉莹（Emily）、 26歲的李曼思（Adria）、22歲的馬儷文（Liwen）、26歲的謝淑怡（Zoie）及24歲的吳芷靖（Clary），當中Zoie的職業更是鋼琴家。除了佔了約4分1佳麗是學霸，今屆25位初步入圍佳麗中，躋身「高妹」系列的代表亦相當多，當中最高的是身高高達179cm的楊梓瑤（Amina）及178cm的郭恩程（Kelly），其他擁有170cm身高以上的佳麗則分別有方思敏（Mandy）、黃詩莹（Cindy）、盧凱怡（Kerry）、馬儷文及秦冀雯（Jiwen）。至於年齡方面，今屆初步入圍佳麗年齡分布由17歲到26歲不等，年紀最小的是現時仍然為中學生的鄭芷瑤（Yoyo），至於現年26歲的佳麗則有黃詩莹、李曼思、謝淑怡、黃劍萍（Kipi）及俞可程（Kanis）。其中兩位青春學生秦冀雯與倪樂琳最有冠軍相。

鍾翠詩 Tracy Chung 24 159 大學畢業 畢業生

李曼思 Adria Li 26 157 碩士生 學生

莊曉婷 KimmyChong 24 167.5 大學畢業 會計師

王汛文 CandiceWong 23 166.5 大學畢業 行政助理

謝淑怡 Zoie Tse 26 169 碩士畢業 鋼琴家

吳芷靖 Clary Wu 24 166.5 碩士畢業 文化製作人

梁嘉莹 Emily Leung 22 169 碩士生 學生

盧凱怡 Kerry Lo 22 173 專上程度 國標舞選手及教師

黃劍萍 Kipi Wong 26 164 大學畢業 畢業生

俞可程 Kanis Yu 26 166.5 大學畢業 工料測量師

楊梓瑤 Amina Yeung 21 179 大學生 學生

倪樂琳 Ellyn Ngai 23 167.5 大學畢業 畢業生

陳甜甜 Rose Chen 25 164 碩士生 學生

黃詩莹 Cindy Huang 26 171 大學畢業 空中服務員

林瀾 Lin Lan 25 168 大學畢業 投資銀行分析師

鄭芷瑤 Yoyo Cheng 17 161.5 中學 學生

陳紫佟 Jessie Chan 18 161.5 中學 學生

方思敏 Mandy Fong 24 173 大學畢業 時裝品牌主理人

程姜月 DoloresChing 25 165 大學畢業 零售店店主

馬儷文 Liwen Ma 22 172 碩士生 學生

陳元元 SavannahChen 24 165 大學畢業 可持續發展顧問

張萃琳 CelineCheung 25 161 大學畢業 建築設計師

郭恩程 Kelly Kwok 23 178 專上程度 模特兒/舞蹈導師

馬嘉聰 Tina Ma 20 165 高中畢業 電訊公司商業項目顧問