顧紀筠當年住香港仔徙置區 現住半山豪宅Hermès盒佈置聖誕樹

由方力申、黃翠如主持，今晚（7日）八點半翡翠台播映。《拍檔廚房》八對星級藝人＋專業廚師強勢合體，上演一場超高水準廚藝表演。名廚黃永幟（幟哥）、星級美食家顧紀筠、譚俊彥及周汶錡任座上客，與兩位主持一同品嚐華麗盛宴，而顧紀筠更因為張曦雯一味餸想起小時候住在香港徙置區的日子。

八對「廚房拍檔」分別是龔嘉欣＋酒店餐廳行政總廚李家鋌（Bosco）、徐榮＋酒店助理主廚譚詠儀（小儀）、張曦雯＋西式私房菜主理人梁偉灝（Eddy）、蕭正楠＋私房菜行政總廚張東正（Charles）、梁競徽＋酒店行政總廚邵德龍（Ronald）、陳煒＋餐廳行政總廚譚以健（Ken）、黎諾懿＋法國菜餐廳行政總廚沈依紅（Esther）及滕麗名＋餐廳行政總廚莫佑，眾人聯手打造獨一無二的主題菜單「我們的香港」，由頭盤至甜品均富香港特色。難得高手雲集，煒哥化身小粉絲興奮高呼：「見到咁多師傅，今日好似見明星咁！」

徐榮組用六種酒炮製具蘭桂坊特色「雞尾酒」

負責頭盤的三大組合：龔嘉欣＋Bosco、徐榮＋小儀及張曦雯＋Eddy，分別炮製代表深井的荔枝木煙燻鵝鬆多士、中環蘭桂坊的「淺嚐」及香港仔海鮮大拼盤＋海龍皇湯。當中最能代表香港夜生活的蘭桂坊，徐榮和小儀用六種酒製作出三款涼食和三款溫食，其中陳年花雕燒遼參獲有「地獄判官」之稱的幟哥大讚：「做得好好，花雕個味入晒去遼參度。」周汶錡指Burgundy慢煮白玉讓她憶起以前到蘭桂坊喝的雞尾酒，譚俊彥則直言六款都很喜歡：「相信食咗呢個頭盤，成個晚餐大家會食得好開心。」張曦雯和Eddy的香港仔海鮮大拼盤及海龍皇湯，讓顧老闆憶起兒時曾居住位於香港仔的徙置區，品嚐時特別感受到一份情懷，顧老闆說：「我出世嗰日，屋企冧咗木屋，搬咗去香港仔嘅徙置區。我哋由細到大聞到海鮮味，嗰度就係海鮮批發市場，所以今日帶咗個回憶，但好高級嘅感覺畀我。」

擔大旗負責主菜部分，仍然有顧老闆大讚的「最強對最強」梁競徽＋邵德龍與陳煒＋Ken，以及蕭正楠＋張東正、黎諾懿＋沈依紅四個組合，炮製分別代表灣仔會展的香草蔥油脆皮雞、元朗的法式盆菜、海味街的吉品鮑汁佛跳牆及大澳蝦醬汁鮮魷麵配米粒麵。當中蕭正楠組採用名貴食材，被顧老闆驚嘆「真正的以本傷人」之外，二人在擺盤方面亦見花盡心思，利用肥豬肉排列成兩座太平山、龍虎山，及上環著名的海味街；向來風趣幽默的張東正師傅解釋命名「佛跳牆」的意思：「就算和尚食齋，喺寺廟聞到香味都會爬過道牆！」而全晚唯一甜品，由滕麗名＋莫佑精心炮製出代表香港著名佛教寺廟寶蓮禪寺的百年荷塘，採用日本及內地蘭州的百合，逐片砌出如蓮花般的中式甜品，與吉品鮑汁佛跳牆一樣考絕功夫，譚俊彥認為這道菜式恰好為是次的主題菜單畫上完美句號：「好似最後嘅一個祈福咁。」

顧紀筠在節目中自爆當年往香港仔徙置區

顧紀筠現居香港半山豪宅