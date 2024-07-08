森美學霸女兒梁曦童IB奪44分列榜眼　考慮留港讀醫或往劍橋讀心理

國際文憑大學預科（IBDP）7月6日放榜，今年全港至少有28位狀元，直資傳統名校聖保羅男女中學誕生1名取得45分滿分的狀元，以及11名取得44分的「榜眼」，其中一位更是DJ森美細女梁曦童（Charisse）﹗



森美女兒梁曦童(中排左一)與聖保羅男女中學IB狀元及榜眼合照。(洪芷菁攝）

森美與太太陳雅嫻育有一子一女，對子女教育相當有心得，一對子女都成績驕人。大仔梁曦樂2022年在英國A-Level考獲4科A*佳績，最後選擇由英國回流返港入讀香港大學醫學系；細女梁曦童（Charisse）曾獲選為2017年美國萬通小太空人。

森美與一對子女大仔梁曦樂細女梁曦童。（影片截圖）

森美與一對子女大仔梁曦樂細女梁曦童。（影片截圖）

森美細女梁曦童(右)。（網上圖片）

森美太太及細女梁曦童。（網上圖片）

森美太太及細女梁曦童。（網上圖片）

Charisse與同學出席學校成績發布會，森美雖早收到消息知女兒考得好成績，但未有陪同出席發布會免搶去焦點。梁曦童在會上大方表示對於自己的努力得到回報非常開心，目前正考慮留港升讀醫科，還是到英國入讀劍橋大學修讀心理學。

IB國際文憑大學預科考試昨日（6日）放榜，電台主持森美的女兒梁曦童（左二）考獲44分成榜眼。(洪芷菁攝）

提及讀書心得，梁曦童分享本身不太擅長背書，故溫習化學、生物及中文等科，均會選擇用抽認卡方式幫助記憶內容。她認為溫書最重要是找到一個好朋友一起，故會每天早上一起床就會聯絡朋友，「一齊溫習到夜晚，然而第二日再開始，這個過程就沒那麼沉悶。」。她也有感謝父母「唔Chur」，沒有催谷、只要求她專注學業，而且容許她做自己喜歡的事。她也笑指，父親經常會叫她不要讀那麼多書，藉以提醒她要放鬆。

右起：黎皓月、馬睿媛、梁曦童、茅凱淇、顏靖忻、譚俊琛、莊桌熙、李勇樂、官有謙、阮敬滔、姚永進。(洪芷菁攝）