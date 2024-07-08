長相思第二季劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《長相思第二季》陸劇又名(長相思2)，改編自同名小説。有桐華作為編劇，秦榛、楊歡為執導，由楊紫、張晚意、鄧為、代露娃、王弘毅領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。演技出色的陸劇女演員楊紫，上年與鄧為、張晚意、檀建次等人合作主演的《長相思》第一季爆紅，劇集掀起很多迴響和好評，今季楊紫再與四位男角色繼續糾纏於五角戀的感情線，更與檀建次上演生死訣別的情節，第二季的劇情承接上一季精彩內容，十分令人期待！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

長相思第二季｜劇情大綱

續集第二季繼續講述小夭 (楊紫 飾)、瑲玹 (張晚意 飾)、塗山璟 (鄧為 飾)、赤水豐隆 (王弘毅 飾) 以及相柳 (檀健次 飾)之間錯綜複雜的愛恨糾葛。相比前一季，這一季的劇情更加緊張，塗山璟生死一線，再到小夭百感交集的情感糾纏，每一段情節都令人悲痛。

大荒之中，人、神、妖共同居住，西炎、辰榮、皓翎三國鼎足而立。皓翎國王姬玖瑤(小夭)流落在大荒，經歷了百年的顛沛流離，不僅失去了身份地位，連容貌都失去，她停留在清水鎮，成為無依無靠的玟小六。曾與小夭青梅竹馬的西炎國王孫瑲玹，前往皓翎國做質子，為了尋找小夭的下落，不惜忍辱負重、寄人籬下，來到了清水鎮。清水鎮的生活幸福簡單，玟小六意外拯救了陷入危險的青丘公子塗山璟，二人日久生情。在第一季中，她誤會塗山璟背叛自己，令家族許配給他的未婚妻懷孕，所以心灰意冷地嫁給赤水豐隆，做他的未婚妻。不過在第二季中，二人將會解開了誤會，而赤水豐隆也在眾賓客前面臨悔婚的羞辱。玟小六跟神秘的九頭妖相柳不打不相識，最後成為知心好友。此外，玟小六與瑲玹相見卻認不出，經歷重重波折，終於恢復了皓翎國王姬身份。

电视剧长相思@Weibo

小夭身世飽歷坎坷，難得擁有了玟小六這個自在的身份，卻被迫捲入瑲玹的權謀之中，身不由己。為了實現統一天下的宏圖大業，瑲玹選擇割捨摯愛小夭，自此活在相思相望不相守的痛苦之中。瑲玹與塗山篌聯手殺害塗山璟，小夭查明真相後，與瑲玹決裂，但又不忍心殺害他，選擇服毒自盡。幸好，相柳再次捨命救小夭，解開了情人咒，抹去狌狌鏡中相柳的回憶，並於守義戰死前送小夭一份禮物。小夭在助瑲玹完成天下大業之後，決定與塗山璟隱居於江湖之中，她的心早已完全屬於了塗山璟。瑲玹愛而不得，則傾全部心力於治理國家，他深知天下太平，小夭能過著幸福安穩的生活。最後，小夭和塗山璟終成眷屬，即使面對瑲玹的挑戰，也守護彼此。瑲玹獲得了王位，卻失去了小夭，獨自面對空虛和遺憾。

《長相思第二季》播出時間｜最新追劇日曆

《長相思第二季》一共有23集，2024年7月8日起由騰訊視頻播放，首週會員週一至週四18:00更新2集，首更3集。SVIP搶先看。

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《長相思第二季》｜演員人物關係圖

先回顧《長相思第一季》人物關係圖

电视剧长相思@Weibo

《長相思第二季》｜演員

楊紫 飾 小夭

皓翎國王姬玖瑤(小夭)流落大荒，改頭換臉化身玟小六，與劇中多人有感情線。

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張晚意 飾 瑲玹

西炎國王孫，很愛小夭，但選擇了完成天下大業。

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鄧為 飾 塗山璟

青丘公子，性情溫柔爾雅，與小夭日久生情。

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代露娃 飾 阿念

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王弘毅 飾 赤水豐隆

赤水少年，被小夭悔婚。

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檀健次 飾 相柳

神秘的九頭妖，與小夭不打不相識，成為知己。他為人忠誠，願意犧牲，故事悲壯。