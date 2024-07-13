森美公開育成學霸子女秘訣　曾呼籲「讀少啲書」：以退為進

國際文憑大學預科（IBDP）於本月6日放榜， 森美學霸女兒梁曦童奪44分列榜眼，消息一出森美獲得網民大讚相當識得教孩子。對於女兒成績驕人，森美接受《香港01》 表示：「都冇乜特別（感受），因為佢平時都勤力溫書，佢滿意自己成績就夠啦！」

IB國際文憑大學預科考試昨日（6日）放榜，電台主持森美的女兒梁曦童（左二）考獲44分成榜眼。(洪芷菁攝）

對於女兒成績驕人，森美接受《香港01》 表示冇乜特別（感受）。（梁碧玲攝）

自揭對女兒教育政策方式

講到女兒的教育政策方面，森美表示：「去到中學嘅時候，佢都係自己溫書，佢用佢自己嘅方法溫，佢好乖好自動自覺去讀書，我哋淨係教返佢一啲如何做人就已經足夠！」他透露小學階段仍然有陪同孩子溫習，不過母親陪伴的時間比較多，並表示：「去到中學之後佢都係靠自己去溫書。」至於為什麼不出席女兒的學校成績發佈會，他說：「第一件事唔需要家長去，佢都咁大個，都問佢使唔使車佢返學攞成績，佢都話唔需要，佢話唔需要我哋都唔需要夾硬去迫。」

他透露女兒對外界分享父親曾經說「讀少啲書」，他說：「呢樣嘢係真嘅，我成日都見佢喺房裏面讀書，我叫佢唔好讀咁耐出嚟行吓，做吓運動休息多啲。」他希望藉着機會向家長分享教育方式：「以退為進。有陣時叫佢讀書，佢會覺得好煩。」他憶述當時經常帶女兒去看演唱會讓她放鬆。他笑言這種方式「好似有點匪夷所思」，並續指：「實際上真係咁我冇乜嘢特別讀書嘅方法。」

右起：黎皓月、馬睿媛、梁曦童、茅凱淇、顏靖忻、譚俊琛、莊桌熙、李勇樂、官有謙、阮敬滔、姚永進。(洪芷菁攝）

透露女兒會繼續升學

談及女兒的發展，他指女兒會繼續升學，並表示：「等佢自己決定啦，佢都未決定到，等佢自己諗，就算佢去外國或者香港讀書都好，我都會支持佢嘅，因為係佢自己揀嘅路。」他指女兒沒有透露繼續升學想讀哪一個科目。被問到學費方面，他說：「香港讀書唔貴，大概一年一萬蚊左右，如果去英國讀書就要學費，如果佢話去外國讀書，我都會支持，唔會考慮學費嘅問題！」

森美細女梁曦童(右)。（網上圖片）

獲網民大讚相當識教仔女讀書

至於有網民大讚森美教導大仔梁曦樂和細女梁曦童的教育方式很好，他說：「唔關我事㗎啦！我冇特別教大仔讀書，都係靠佢自己讀書。另外細女方面都係中學嘅時候比佢自己去讀書，唯一教佢哋就係要對自己有要求，我真心係唔會叫佢哋考咩成績，我又唔會提佢哋考試同溫書，我都冇特別嘅讀書方法同佢分享，我有陣時問返佢哋點樣讀書，佢哋反而話返俾我聽佢哋讀書嘅方法。」

森美與一對子女大仔梁曦樂細女梁曦童。（影片截圖）

女兒無意入娛樂圈

被問到女兒是否希望低調，不想父親再公開分享任何關於她的消息，他直言：「好耐㗎啦！我啲仔女其實好早已經叫我唔好分享，我個仔差唔多喺英國考完試又好嘅成績都唔準我公開講，因為佢哋大個咗，每一次我Po有佢哋嘅樣嘅相，關於佢哋嘅嘢都要問過佢哋，早10幾歲已經開始有呢樣嘢，因為佢哋大個。」他指今次女兒獲得好成績也有下令不准公開分享，並表示：「如果有人問到，有需要我就會問佢哋准許，如果未公開講出嚟嘅嘢就一定要問過佢哋。」

講到女兒是否希望能夠入娛樂圈發展，他表示：「冇喎！不過女兒都鍾意音樂，學咗唔同嘅樂器鍾意唱歌，但佢真係自己享受音樂，佢有陣時溫書悶嘅時候會出嚟客廳吹笛，呢個係佢嘅興趣。」