中法混血Youtuber J Lou大曬孕後泳衣照　性感身材不變漸有靚媽味

中法混血兒Youtuber J Lou （林欣）外表精緻又個性搞怪，吸納大批粉絲。去年她宣布和交往8年的男友Dan結婚，早前J Lou更在社交媒體上分享懷孕喜訊，大批網民都紛紛送上祝福。

J Lou身材好好。（IG@jlouofficial）

J Lou近日在Instagram曬出懷孕泳衣照，大曬Fit爆身材。相中可見J Lou穿上黑色連身泳衣，已見肚的她手腳不見發福，一身淡淡的古銅色肌膚更顯健康美。而她孕後亦愈來愈靚女，容光煥發已有靚媽Feel。J Lou發文稱到了南法渡假，不少人都大讚J Lou好靚女，懷孕後仍如少女般可愛迷人。

J Lou大肚好靚女！（IG@jlouofficial）

J Lou大肚好靚女！（IG@jlouofficial）

J Lou大肚好靚女！（IG@jlouofficial）

同老公放閃。（IG@jlouofficial）

J Lou身材好好。（IG@jlouofficial）

J Lou身材好好。（IG@jlouofficial）

J Lou的母親對女兒經常騷Body頗有微言。（Instagram/@jlouofficial）

J Lou身材出眾。（Instagram/@jlouofficial）

J Lou的母親對女兒經常騷Body頗有微言。（Instagram/@jlouofficial）

J Lou身材出眾。（Instagram/@jlouofficial）