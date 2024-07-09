Jennie@BLACKPINK為室內吸電子煙致歉　網民轟自私已向領事館舉報

韓國女團BLACKPINK成員Jennie日前發布了一條在意大利工作的花絮影片，當時正有工作人員替她梳頭化妝，網友發現她手裡拿着疑似電子煙，雖然畫面是黑白色調，但還是明顯看到Jennie吸了一口後，從嘴裡吐出煙霧。

Jennie早前去意大利工作。（IG@jennierubyjane）

有粉絲因此感到非常失望和驚訝，有人難以接受偶像吸煙，亦有人指，雖然吸煙很平常，但室內吸煙就十分自私，直接把煙噴在眼前的工作人員，也是很不禮貌的行為，嘲諷：「二手煙in your area～」至於撐Jennie粉絲，就覺得電子煙至少比實體煙健康，工作壓力大想抽煙紓壓也可以理解。此外有網民認為剪片師怎麼可能把這些畫面剪進去，明顯敏感度不足及有所疏忽。雖然Jennie很快已把片段刪掉，但還是引起了熱烈討論，多國媒體都有報道。

工作人員在替Jennie化妝梳頭。（YouTube截圖）

Jennie被發現吸食電子煙。（YouTube截圖）

這個角度比較明顯，而當時化妝師就在她正前方。（YouTube截圖）

Jennie呼出煙霧。（YouTube截圖）

更有網民指出，意大利、韓國及許多國家都禁止在密閉空間和未指定吸煙區吸煙，網民推測片段在意大利卡普里島拍攝，更表示已通過新聞稿要求韓國駐意大利大使館進行調查，展示寄給外交部的信件，表示已向外交部舉報。Jennie的自家經理人公司ODD Atelier指，Jennie目前身處美國，公司正調查事件。而到下午時份，工作室發聲明致歉，指：「在2日發布的內容中，我們真誠地向所有對Jennie的行為感到不舒服的人道歉。Jennie承認自己在室內吸電子煙的錯誤，給工作人員帶來不便，並深感遺憾，Jennie已親自向所有可能受到影響的現場工作人員道歉。我們向她的粉絲道歉，他們在這次事件中感到失望。我們希望防止這種情況在未來再次發生。」

有網民指自己已向韓國駐意大利大使館的違法行為。（IG@jennierubyjane）