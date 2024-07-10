長相思2劇評｜一個人氣角色萬箭穿心被賜死　楊紫最終情歸何處？

近日，萬眾期待的《長相思第二季》（長相思2）終於開播，許多人期待的名場面都將在第二部中和觀眾見面，虐心劇情全新升級，尤其是三個男主的命運牢牢牽絆著觀眾的心，那麼小夭（楊紫 飾）最後的歸宿究竟是什麼呢？



第一季的《長相思》一經播出就大獲觀眾感情，難得有一次古偶不走雌競路線，改而設置了三個風格迥異的男主各憑本事爭奪女主，大型修羅場看得觀眾直呼過癮，而各個男主的粉絲也為了小夭最後的歸屬吵得不可開交。

第一季的《長相思》一經播出就大獲觀眾感情。（《長相思》劇照）

萬眾期待的《長相思第二季》（長相思2）終於開播，許多人期待的名場面都將在第二部中和觀眾見面。（《長相思》劇照）

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到了第二季，眾多預告中的名場面都將和觀眾臉面，無論是張晚意的「我想和你長相思有錯嗎」，還是小夭含恨說出「你殺了璟，我就要殺了你」，亦或是相柳（檀健次 飾）最終萬箭穿心而死，都吊足了觀眾的胃口。

從預告中可以看出，第二季的張晚意存在感強烈，只因第一季呼聲最高的塗山璟被張晚意設計虐殺，只為把妹妹小夭的心奪過來，但顯然他這樣的做法只是把小夭推得更遠。

並且第一集裡小夭之所以會被梅林虐殺，其實也是瑲玹在背後無意中推波助瀾，只因他猜到了小夭的親生父親是辰榮大將軍赤辰，所以故意把小夭的身世透露給外界，好讓小夭從此只能被他保護在羽翼之下，不能再輕易離開。

小夭由楊紫飾演。（微博＠楊紫）

小夭由楊紫飾演。（微博＠楊紫）

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對女主小夭來說，從小到大她都是最先被捨棄的那一個，所有人都有這樣那樣的理由選擇別的東西放棄她，因此在小夭心裡，眼裡只有她的塗山璟就是最好的另一半。

只是她不知道哥哥瑲玹也一直愛著她，對於瑲玹來說，權力是保護小夭的第一步，所以他無論如何都要先把權勢握在手裡，可這樣的行為在小夭眼中恰恰是放棄了她，兩人的心也越走越遠。

所以當瑲玹看到小夭選擇和塗山璟在一起時，再也按捺不住內心的妒忌，和塗山篌共謀把塗山璟騙回去，在小夭就快要得到幸福的時候殺了她最愛的人。

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兄妹倆因此徹底反目，兵戈相向，也就是這時候出現了楊紫和張晚意的名場面，張晚意第一次告訴小夭自己對她的愛意，可小夭已經無法接受哥哥為了自己殺了塗山璟，只能無助地崩潰哭喊。

而高人氣角色相柳的死和瑲玹也離不開關係，瑲玹對相柳同樣心懷嫉妒，並且為了得到最高的權勢，瑲玹再度發動戰爭，相柳為了報答洪江的救命之恩，幻化成他的模樣引開了大軍，最後被萬箭穿心而死，死後只化為了一灘血水，什麼都沒留下。

觀眾最為心疼相柳的一點便是他總是無私付出，明明是身懷九條命的大妖，可這些命用來救了一個又一個人，就連塗山璟的命都是他救的，最後還把他自己搭了進去。雖然說相柳的死某種意義上是一個必然，但這並不妨礙觀眾對他滿滿憐愛。

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當然，儘管有原著情節打底，可劇集改編始終是不同的，所以最後小夭的歸宿究竟如何還是一個迷，是和瑲玹就這樣繼續相愛先殺下去，還是和重生歸來的塗山璟歸隱山林，亦或是從此一個人孤獨終老，都還是未知的謎題。

故事的結局究竟如何，就讓我們趕緊去追劇吧！

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