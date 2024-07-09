前香港第一美男被偶遇叫唔出名着泳褲Fit爆　曾被指花弗拋妻棄女

現年63歲的林俊賢曾活躍於香港影視圈，他在1987年憑劇集《男兒本色》走紅，於80年代末期與周星馳、梁朝偉、黎明、劉青雲以及溫兆倫等並列TVB一線當家小生，他當年憑住帥氣的樣子以及高大有型的外形而成為了不少人心目中的男神，更被封「香港第一美男子」。甚至有傳過他曾拒絕林青霞愛意，不過他本人已否認了有關傳聞。林俊賢雖已淡出娛樂圈多年，但他仍十分自律保持狀態，無論樣貌身材都keep得好好。

林俊賢與黎明後生時都好靚仔。(劇照)

林俊賢後生係一線小生。(劇照)

林俊賢後生係一線小生。(劇照)

林鈺洧（Denise）是林俊賢女兒。（IG：@denicelams）

林俊賢激動澄清指根本不認識林青霞。（抖音）

林俊賢激動澄清指根本不認識林青霞。（抖音）

日前有網民於惠州一個網紅打於沙灘偶遇林俊賢，把合照放到社交網上分享。該名網民留言寫道：「看這個人很面熟，走近一看還真是他。夏天一定要來海邊呀這次選了惠州網紅地小徑灣，在海邊拍照的時候遇到一個小麥膚色的人在遊泳，定睛一看這不是TVB那個誰誰誰嗎？當時一下子叫不出來名字，但是不耽誤跟他合照哈哈哈，相信很多TVB迷能記住他。」雖然博主喊不出林俊賢名字，但一眾網民卻認出是他，並掀起了熱議，有近800個留言。相中的林俊賢一頭超短白髮，身穿黑色三角泳褲，曬得一身古銅膚色，身形Fit爆，雖然是老了不再如後生般靚仔，但也完全看不出已經63歲。網民都紛紛大讚他的確keep得好好，又回憶起他當年的一些經典角色。

網民偶遇林俊賢。(小紅書)

林俊賢女兒是2022年港姐冠軍，現年22歲的林鈺洧 (Denice) ，他與前妻Jasmine在女兒出生不久便離異，林鈺洧自小跟隨母親Jasmine生活，多年來與爸爸絕少見面。Jasmine年前罕有地接受傳媒訪問，首次開腔談及前夫林俊賢，表示當年與林俊賢發展地下情、之後更結婚生女，可是兩人最終離婚，她成為了單親媽媽獨力撫養女兒，又坦言兩母女相依為命的日子不容易。林俊賢一度被指花心，拋妻棄女，甚至傳他家暴前妻。

林鈺洧被指積極躋身上流圈。（IG@denicelams）

林鈺洧。(ig圖片)

林鈺洧（ig@denicelams）

林鈺洧（葉志明攝）