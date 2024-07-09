擾亂秩序續審｜林穎彤披露與第六被告梁迪華是同母異父親家姐關係

無綫藝人林穎彤（Bella）和鄭雋熹被控「在醫院作出出擾亂秩序的行為」，案件今日（9/7）於粉嶺法院續審。案中第5被告林穎彤庭上先接受辯方盤問，指與案中女童的契媽第6被告梁迪華是同母異父親家姐關係，雙方感情要好，經常緊密聯絡。

林穎彤抵達法院時，神情輕鬆。（梁碧玲攝）

林作供時指與第3被告鄭雋熹是朋友關係外，案發前均與其他被告人並不認識，包括女童在內。稱案發當日中午與第6被告通過電話，對方表示身處北區醫院為契女驗傷。又指被6被告就女童被打一事感到擔心，於是便乘車到北區醫院陪同。林續指當抵達醫院後，看見女童由被6告陪伴着，身旁有一位女警為女童落口。落完口供後，女童由第6被告陪同到急症室大堂等候，於是現身打招呼，向女童自我介紹。過程中聽到女童不斷問第6被告：「幾時可以返屋企」。

林穎彤披露與第六被告梁迪華是同母異父親家姐關係（梁碧玲攝）

林作供時指出案發當日在病房門外，聽到病房內有一把鬧人的男人聲不斷傳出，於是靠近病房門口試圖了解發生何事。房門突然打開，見到有兩名警員，同時看到第6被告在警員身後。於是便開口問警員：「係唔係拉我家姐？」沙展大聲說：「你邊位？」林表明當時只想了解發生何事，但對方未有理會。林續指於是便伸高個頭向警員身後第6被告叫聲「家姐」，沙展突然轉身雙手一推向她鎖骨位置，令她向後跌退後了多步，同行友人及她於是便質問對方為何要推人，林續向沙展表明現場有女警，沒必要與她有身體接觸。沙展隨即舉起胡椒噴霧指向他們。林續向沙展清楚指出門外有CCTV會將過程記錄低，同時表明他們會報警處理。沙展：「你咪報囉」。

鄭雋熹（梁碧玲攝）

對於警員使用胡椒噴霧指向她們，林表明感到委屈：「當時我冇諗住入病房，亦冇同佢有身體接觸，點解要推我，我覺得好委屈。」林指8月14日親身前往灣仔警署報案落口供投訴沙展警員。辯方盤問完畢，下午將由控方盤問。

案件編號：FLCC1296/2023