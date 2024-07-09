陳曉華落實拍《新聞女王2》感激佘詩曼大讚 　成新一代TVB劇后

陳曉華和郭柏妍今日（9日）出席新電視劇《金式森林》探班活動，她們接受訪問表示：「呢一場戲其實係慈善晚會，就睇吓兩位少奶點樣表演，佢哋兩個會表演一場舞蹈俾我哋睇。」

陳曉華和郭柏妍今日（9日）出席新電視劇《金式森林》探班活動。（張祖銘攝）

被問到新劇的感情線，郭柏妍表示：「我發現我好少拍戲係啲家族裏面，我係同羅天宇最多，同佢去咗唔同嘅地方，因為套戲佢係出咗去住，我哋就少啲喺個家族裏面，好似冤家咁樣！」睇到是否有激情場面，她笑言：「好似冇，因為呢啲咁重要嘅場面就留返啲大嫂、二嫂好似佢哋有。」陳曉華指在新劇與郭晉安結婚，並表示：「返到嚟屋企就做媽媽，平時拍戲同埋私底下都會叫我阿媽，嗌咗已經成個月，已經習慣咗做阿媽。有一日郭柏妍叫我阿媽，我就好大反應同佢講你未過門，唔准叫我阿媽。」

提到陳曉華是「TVB劇后」，她說：「下半年最多電視劇，不過現在仲未播到一套，希望播到大家會喜歡啦！其實上年全年都拍劇，就係盡情盡力係咁拍，所以儲咗好多存貨，所以好開心！」

講到郭柏妍早前在Instagram上載一輯「誘人食相靚相」，她笑說：「我女仔朋友幫我影，我嗰陣時仲係長頭髮。」提到網民留言大讚性感，她表示：「我冇乜露！因為我都係食嘢，食物實在太好食啦！我對於食物特別開心。」她強調攝影師不是男性，並表示：「女仔影相好過男仔。」被問到會否考慮推出寫真集，她表示：「有着衫嗰啲？着衫嗰啲可以考慮，唔着衫嗰啲真係搞唔掂。」

至於《新聞女王2》 確定開拍電影版及電視劇劇版，陳曉華坦言有份拍：「我之前去上海電影節就講咗會拍《新聞女王2》，不過現在好秘密，公開嗰幾個就係嗰幾個。」提到會否拍電影版，她表示：「應該會跟返第一季，我諗咋我唔知呀！《新聞女王》有嘅人都會喺度。」講到佘詩曼公開大讚是好演員，她表示：「真係㗎！我好開心，嗰陣時合作同佘詩曼都學咗好多嘢。」被問到目前是否已經收到劇本，她說：「我未知住。」