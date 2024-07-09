2024動漫寫真女神Bonnie c最「胸」狠　sausau赤裸被攝影師任睇

2024香港動漫電玩節即將舉行，而由人氣YouTuber霍哥（霍俊邦）為六大性感女神擔任監製的寫真集，在今（9日）舉行發布會，六位性感女神清一色以比堅尼上陣，大曬傲人好身材，令現場閃光燈閃個不停。

六大性感女神同霍哥互動。（葉志明攝）

六大性感女神分別為身穿印有美國國旗比堅尼的Baby梓（馮靖茵）、身穿黑色比堅尼的water（楊森如）、純白色比堅尼搭配深藍色牛仔短褲的sausau(李彧秀）、花紋圖案比堅尼的Copy（盧可瑤）、純白色比堅尼搭配淺藍色牛仔短褲的Yuki （梁穎茵）以及純柴色比堅尼的Bonnie c（張可盈），其中身材最突出為Bonnie c，搶盡了不少鏡頭。

左起為water﹑Baby梓﹑sausau﹑Yuki﹑Bonnie c同Copy。（葉志明攝）

Bonnie c身材最突出。（葉志明攝）

而在接受《香港01》訪問時，問到與男攝影師合作，在拍攝過程中會否感到尷尬時，water就表示：「我會呀！但因為攝影師會設計好多動作俾我，我照跟住佢就冇咁尷尬。（霍哥有冇教你哋擺pose？）有呀。」而在旁的Yuki就表示已與攝影師有多次合作，所以不覺得尷尬，同時自爆讀幼教系（幼兒教育）出身的她，因為這個原因令在拍攝寫真時，霍哥給予了一個意見：「所以有一輯相嘅造型佢建議我戴眼鏡，試吓扮老師可能有一啲噱頭。」她強調不會從事教育工作。

Yuki（左）是讀幼教出身的。（葉志明攝）

water拍攝寫真前沒有告知家人。（葉志明攝）

另外，Bonnie c在是次寫真集中尺度最大，她強調拍攝時有做很多防護措施：「我一定癡晒雙面膠紙，癡晒膠布。」當提到有沒有遇到尷尬時刻時，她就揚言：「抱住隻腳，但pat pat要對住Camera，好尷尬，唔得唔得呀。」這一個pose她無法接受。

至於Baby梓因為與男攝影師比較相熟，所以在拍攝過程中比較順利，沒有太多尷尬問題：「我好信任佢哋，我啲相唔係話大尺度好危險嘅，所以都好放心交俾佢哋。」而sausau因我是女攝影師關係，所以拍攝時就比較放：「可以赤裸裸咁樣俾佢睇，唔尷尬都係女孩子。」

Baby梓（左）因為與男攝影師比較相熟，所以在拍攝過程中比較不尷尬。（葉志明攝）

Bonnie c（右）表示自己是在單親家庭長大，向來就是走我行我素風格。（葉志明攝）

而提到在決定出寫真集前，有否與家人溝通，Baby梓、sausau、Yuki的家人是給予支持的，而water就是先斬後奏：「因為我屋企人比較傳統，但我覺得就算佢哋而家知道都冇乜嘢，本寫真集真係唔係大尺度，比較唯美啲嘅。」相信家人能夠接受。而Bonnie c則表示自己是在單親家庭長大，向來就是走我行我素風格。雖然寫真集看起來性感尺度頗大，但她們均一致表示能接受拍攝的最大尺度就是三點不露。