錯位劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《錯位》陸劇改編自日本作家松本清張的小說《交錯的場景》。有郭帥、劉夢莎作為編劇，新晉導演郭映嘉為執導，由馬伊琍、佟大為、高至霆領銜主演的一套以犯罪懸疑為題材的電視劇。原著小說作者松本清張是三大日本推理小說作家之一，小說內容獲很多讀者好評完整精彩，富有邏輯，連懸疑作家東野圭吾都喜歡他的小說。實力派演員馬伊琍演出過不少著名作品，熱播的《繁花》飾演玲子一角更令人氣節節上升！搭擋男主角佟大為，早前播出的《玫瑰的故事》黃振華一角飾演主角哥哥，是劇中其中一條矚目的感情線。相信今次男女主角的陣容，加上改編自出色的小說，劇集一定十分精彩。不少本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《錯位》｜劇情大綱

刑警姜光明 (馬伊琍 飾) 和石落 (高至霆 飾) 在調查一宗離奇案件時，他們發現知名作家顧己鳴 (佟大為 飾) 的小說中描繪的一宗搶劫殺人事犯罪環境，竟與正在調查的案件的現場驚人相似，這給警方帶來了新的線索和方向，但隨著深入調查，他們發現顧己鳴從未親身踏足過案發現場，引發了種種疑惑。顧己鳴的妻子蘇真真 (藍盈瑩 飾) 意外失去了雙腳，身體缺陷使她深感自卑，擔心丈夫對她不忠，然而顧己鳴對妻子千依百順，引起懷疑對於蘇真真受傷是否與顧已鳴有關。姜光明憑藉多年查案經驗領導調查，石落以其他途徑發現了犯罪小說中的蛛絲馬跡，經過艱辛的查證和努力，二人終於成功揭開了另一宗隱藏在案件背後的兇殺案。小說與現實的錯位交織，為調查工作開闢了新的突破口，卻也令案情變得更加撲朔迷離。

《錯位》播出時間｜最新追劇日曆

《錯位》一共有15集，由愛奇藝全網獨播，會員由7月11日起周四至周日，每日19:00更新2集，首日3集。7月15日起，每日19:00更新1集。

错位官微@Weibo

《錯位》｜演員人物關係圖

待官方更新

《錯位》｜演員

馬伊琍 飾 姜光明

女刑警隊長，個性霸氣，做事清脆俐落。

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佟大為 飾 顧己鳴

小說作家，看似斯文敗類的形象，描繪的犯罪環境與正在調查的案件的現場相似。

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高至霆 飾 石落

實習警員石落，擅長推理。

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藍盈瑩 飾 蘇真真

顧己鳴的妻子，意外失去雙腳，害怕顧己鳴不忠。