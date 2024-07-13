無綫女主持賴彥妤化身學生妹出書　大呻讀女校︰冇機會識男仔

TVB《娛樂新聞台》女主持28歲賴彥妤（Vivienna）將在書展推出首本新書《治癒哲學Vilosophy》，以正能量語錄和相集，希望大眾關注情緒健康，用生命影響生命，部分收益亦會用作慈善用途。賴彥妤接受《香港01》 訪問表示：「籌備到出版都新自設計同花足心思籌備，好彩遇到好好嘅團隊，理念一樣又比動力我先促成到呢件事。相集有唔同嘅造型，記錄咗人生嘅唔同階段，封面用咗校服look憶述英國讀書嘅回憶，好多人見到呢個造型都話回春，好似學生妹。」她笑言這本書並不是寫真集，所以沒有什麼性感照片，並表示：「都有啲home feel同女友角度！」

賴彥妤（Vivienna）將在書展推出首本新書《治癒哲學Vilosophy》。（受訪者提供）

賴彥妤笑言這本書並不是寫真集，所以沒有什麼性感照片。（受訪者提供）

大呻細個讀女校冇機會識男仔

被問到以學生造型打扮拍攝，會否想起校園拍拖生活，她坦言：「會呀，讀書時好鍾意睇校園愛情小說，同埋睇愛情劇幻想下初戀既感覺，不過細個讀女校冇機會識到男仔，每年最期待就係去聯校舞會。」另外她還透露即將會現身書展，並且舉行簽名會答謝粉絲。她說：「書展第一日(7月17日下午一點至兩點1B-C02)會親自簽書同大家近距離見面，仲會有特別嘉賓，另外準備咗書展限定既周邊紀念品，如語文書簽、海報等，呢part都花咗好多心思設計。」

賴彥妤表示讀書時好鍾意睇校園愛情小說，同埋睇愛情劇幻想下初戀既感覺。（IG圖片）

賴彥妤還透露即將會現身書展，並且舉行簽名會答謝粉絲。（受訪者提供）