劉丹昔日參選立法會片段曝光　老婆囝囝劉愷威齊心陪拉票成經典

由方東昇及黃曉瑩主持的《猜猜我是誰》，昨晚（10日）一集《猜猜我是誰》主角是近日換新片頭及新主題曲，劇集《愛‧回家之開心速遞》重量級演員劉丹。原來「丹爺」真名是「劉慶基」，過往積極參與社會事務，曾促請政府出招救樓市，參加「菲律賓人質事件」遊行，又到蘭桂坊呼籲不要酒後駕駛。2000年，本身是西貢委任區議員的「丹爺」更代表自由黨挑戰立法會直選，他一度暫停演藝事業，瞓身拉票，相當有心。



劉丹原名劉慶基。（影片截圖）

劉丹當年為咗參選，暫停埋演藝工作。（影片截圖）

劉丹 同埋太太（右）及仔仔劉愷威（左二）一齊發表「叉燒政綱」，幾咁溫馨又有意義。（影片截圖）

呢個汽球，唔知丹爺自己仲有冇keep呢？（影片截圖）

劉丹原名劉慶基。（影片截圖）

節目播出「丹爺」當年熱心參與社會事務、從政及拉票的珍貴片段，當中以食住深入民心的「叉燒炳」角色、與太太及仔仔劉愷威公布「叉燒政綱」一幕最令人印象深刻，丹爺的貼地參選口號「誠實拼搏，絕不卸膊」，現在回看亦相當有趣。昨日《猜猜我是誰》新一集問題在社交網貼出不久，即有不少網民估中答案是劉丹。

tvb.com小編昨日走訪《愛‧回家之開心速遞》拍攝現場，測試熊家及《愛‧回家》一眾演員對「熊樹根」丹爺的熟悉度，接受測試的除了「本尊」丹爺，還有熊家兩名千金呂慧儀、滕麗名，樹根細佬單立文、租客古佩玲、「大小姐」林淑敏及KC歐瑞偉。7名《愛·回家》猜題者中，阿滕、大小姐及KC均對「丹爺」真名叫「劉慶基」大感驚訝，而對於「丹爺」的從政史，眾人均記憶猶新，大部分人一口答中「丹爺」當年是西貢區議員，7人之中只有年紀最輕的古佩玲對丹爺參選往事零印象。

阿滕一知道丹爺真名係阿基時，真係O晒嘴。（影片截圖）

阿滕大讚丹爺有正義感同埋好為得人。（影片截圖）

呂慧儀同單立文大讚丹爺咁多年都一樣「型英帥」。（影片截圖）

玩完一輪猜題遊戲後，大家一致認為24年前的「丹爺」與現年80歲的「丹爺」一樣「型英帥」，古佩玲說：「我覺得丹爺冇老過」，單立文則一貫搞笑作風謂：「以前靚仔啲，依家就更加靚仔。」眾人又異口同聲指「丹爺」具備從政特質，包括有正義感、關心社會、熱心公益及樂於助人，古佩玲更開心Share丹爺「熊抱」窩心史：「丹爺好溫柔，好關心人。因為我比較新，我有啲位有時會好驚，丹爺經常見到我會問『你點呀』，然後就會攬住我，畀到我好溫暖、好有力量嘅感覺。」阿滕則大爆「丹爺」依然活躍於慈善活動：「阿爸依家都仲有幫藝人高爾夫球會（丹爺補充指是慈善機構）做嘢架。」「丹爺」亦透露現在偶爾參與敬老活動，「有心有力有顏值」的「丹爺」還笑言希望將來參與更多社會事務。

丹爺當年為咗參選，暫停埋演藝工作。（影片截圖）

丹爺當年為咗參選，暫停埋演藝工作。（影片截圖）

丹爺當年為咗參選，暫停埋演藝工作。（影片截圖）

白茵當年恭喜劉丹珍貴一幕再現螢光幕。（影片截圖）

估唔到丹爺連口琴都吹得一手，好有才華。（影片截圖）

呢個獎佢絕對實至名歸。（影片截圖）

呢個獎佢絕對實至名歸。（影片截圖）

昨晚短短2分鐘左右的節目，資訊量相當豐富，皆因方東昇在節目中還盤點了「丹爺」三個經典角色，就是《上海灘》馮敬堯、《射鵰英雄傳》系列及《神鵰俠侶》的洪七公及《真情》的叉燒炳，又加插丹爺2019年從薛家燕手上奪得「萬千光輝演藝人大獎」的珍貴片段。