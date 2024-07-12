黃依汶教仔有方囝囝幫手做家務　陳真變洗碗專業戶：我洗到鍾意咗

黃依汶（前名黃伊汶，Emme）與陳國坤在2014年結婚，婚後誕下一子陳真，一家三口幸福美滿。雖然黃依汶已淡出幕前多年，專心照顧家庭，但仍不時在社交平台分享日常生活。日前黃依汶在IG上載了一段囝囝陳真洗碗的短片，並寫道：「估唔到你愛上洗碗😂食完lunch仲邀請朋友一齊洗，活像一個洗碗專業戶😆 #放假是多做家務的日子 #謝謝你 #lovelyboy」

黃依汶（前名黃伊汶，Emme）與陳國坤在2014年結婚。（微博@陳國坤）

一家三口幸福美滿。（微博@陳國坤）

黃依汶在IG上載了一段囝囝陳真洗碗的短片。（影片截圖）

陳真同朋友仔一起認真洗碗碟。（影片截圖）

洗完碗要食薯片。（影片截圖）

片中所見，陳真同朋友仔一起認真洗碗碟，陳真自言：「我梗係鍾意洗碗啦，我洗到鍾意咗呀，成日都洗，慣咗㗎啦，好快㗎咋，幾分鐘就完。」他又提醒朋友仔：「可以用手撥嘅，唔駛驚污糟嘅，你最後都會洗手嘅。」再逐個步驟講解教對方洗碗，兩人合力洗乾净所有碗碟，最後陳真還清理垃圾、抹枱，非常有手尾，網民紛紛留言激讚有家教：「佢真係真心鍾意洗碗」、「好細心」，當中呂慧儀留言道：「真係又叻又乖」，林泳淘亦大讚：「嘩，又靚仔又乖又做家務😍😍😍明日筍盤呀。」

陳真鍾意洗碗。（影片截圖）

幫手戴圍裙。（影片截圖）

幫手戴圍裙。（影片截圖）

逐個步驟講解。（影片截圖）

清理垃圾。（影片截圖）

抹枱。（影片截圖）

好有手尾。（影片截圖）

其實過往黃依汶都不時分享囝囝的成長片段，遺傳了父母優良基因的陳真，人仔細細已經十分靚仔，眼大大又識Chok爆擺pose，成功俘虜大批粉絲，他更遺傳了爸爸的武術天分，自小已經學功夫，又曾獲得劍擊比賽冠軍。現年8歲的陳真孝順又懂事，會幫手洗碗、洗衫，網民都大讚黃依汶教仔有方，而黃依汶亦曾在訪問中透露其育兒方式是從大量育兒書學習，為培養兒子的閱讀興趣，她更在家中打造一個「迷你圖書館」，書架上擺放了各類圖書，閒時又會陪囝囝一起畫畫，在花園野餐，享受親子時光。

不時分享囝囝的成長片段。（影片截圖）

陳真好靚仔！（IG@wongemme）

幫手洗碗、洗衫。（IG@wongemme）

迷你圖書館。（IG@wongemme）

陪囝囝一起畫畫。（IG@wongemme）

陳真坐在屋企的超大花園，一邊睇說明書，一邊砌Lego。（IG@wongemme）