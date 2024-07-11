傳說｜AI版成龍被批換臉技術差　網民唔買單：沒有誠意的電影

由導演唐季禮執導的電影《傳說》近日已正式上映，在未上映前電影早已透露會使用AI技術將成龍變回27歲時的年輕模樣，成為重要噱頭之一。豈料，有觀眾欣賞完電影後，極度懷疑所謂的AI技術換臉只不過是掛羊頭賣狗肉，質疑年輕版的成龍只是換頭而已，真正親身上陣作戰的疑是同劇演員鄭業成，所以有網民替他不值。

AI技術將成龍變回27歲，被質疑是鄭業成出演。（《傳說》微博圖片）

有相似感。（微博圖片）

《傳說》除了因在新疆實地取景拍攝，引起大眾關注之外，使用AI技術將成龍變回27歲壯年模樣的畫面，亦令大家相當好奇。當大家原以為成龍親自上陣拍打戲，之後透過AI技術換臉而已，沒想到有觀眾入場欣賞完電影後總覺得年輕版的成龍甚為奇怪，懷疑親身上陣拍打戲的人根本不是成龍本人，疑是同劇演員鄭業成本人。

鄭業成是一位武生出身的演員，右為AI版成龍。（微博圖片）

AI技術換臉被批評差。（微博圖片）

有網民就表示在欣賞年輕版成龍時，其實有多個角度與鄭業成非常相似，甚至拿他們二人的古裝模樣作對比，臉型及神韻甚是相似，還有壯碩的身型，所以在電影中有網民就質疑大部分的打戲是鄭業成在拍攝的，而成龍只不過是掛羊頭賣狗肉而已。還有，AI換臉技術亦被批出現問題，就好像年輕版的成龍與古力娜扎騎馬時，可見成龍臉上的模樣怪怪的，所以遭批評時而是成龍時而又是鄭業成，令大家看得突兀。

有網民替鄭業成抱不平。（鄭業成微博圖片﹑微博圖片）

正正因為如此有網民替鄭業成不值，認為他的付出最終只是別人替身而已，但有網民覺得沒有太大問題，因為可能在拍攝前早就知道，而且鄭業成在電影中有出演一個小角色。但另有網民就似乎對成龍的操作不滿，大家留言表示：「成龍這種行為真的一言難盡，演不了用AI」、「成龍這種做法不怕敗壞自己口碑嗎」、「70了打不了就休息唄」等，覺得是一部沒有誠意的電影。