森林女王丨郭柏妍聲演斑馬首次做母親　少機會識男仔：專注拍劇

郭柏妍今日（11日）出席《森林女王》記者會，並在台上分享聲演的趣事。她接受《香港01》 訪問表示：「今次我聲演一隻斑馬，今次算係我第一次做媽媽，要去保護自己嘅仔女，希望佢冇事又鼓勵佢加油，大家互相鼓勵，成件事好有母愛。」

郭柏妍今日（11日）出席《森林女王》記者會。（陳順禎攝）

渴望能夠成為母親

被問到是否現實當中很盼望能夠當媽媽，她說：「我自己都好鍾意小朋友，有機會都會想，好似幾神奇又得意。」她笑言未知道是否有機會能否踏入這個階段。至於現階段是否比較少機會認識男孩子，她表示：「現在都係比較專注拍劇，有機會認識到劇裏面嘅男仔，喺劇裏面認識佢哋。（唔介意同圈中人拍拖？）我又冇諗到呢個問題，我都係好專注工作。」

郭柏妍透露自己喜歡小朋友，也渴望能夠成為母親。（陳順禎攝）

透露學唱歌改善魔音情況

提到是否即將會有「魔音唱歌節目」推出，她說：「之前有個預告片喺巡禮推介有推出過，都想改善一下魔音。拍完新劇我就會去學。」被問到是否有份拍攝《新聞女王》電影版和電視劇續集，她說：「呢個等公司安排！拍攝嘅資訊我第一季仲喺度嘅，我嚟緊就唔知道會唔會喺度，如果有第二季當然非常。」講到若果參演是否也是相同的角色，她說：「我都係睇新聞話第一季嘅人喺度，第二季嘅都喺度。」她指有關拍攝的檔期暫時現階段並不是太清楚。