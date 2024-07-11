鄧智堅龔慈恩談《新聞女王》續集進展　透露未收到劇本：會保密

鄧智堅和龔慈恩今日（11日）出席《森林女王》記者會，並在台上分享聲演的趣事。他們一起接受《香港01》 訪問，鄧智堅說：「今次我喺裏面都做返飛爺，但係我係一隻獵狗，都係好奸狡同埋有好多陷阱。」龔慈恩表示：「我有少少唔同慈祥咗少少，最大唔同就係我推族群出嚟嘅人出嚟做嘢，之前方太嘅角色就比較係收納啲人返嚟。」

鄧智堅和龔慈恩今日（11日）出席《森林女王》記者會，並在台上分享聲演的趣事。（陳順禎攝）

鄧智堅收睇《反黑英雄》演出片段眼濕濕

講到鄧智堅在熱播的新劇《反黑英雄》當中演技全開展現12種情緒，他表示：「我都係琴日晏晝拍完戲，一睇嗰幕自己都眼濕濕，我冇睇返回帶最後都唔知自己剪成點，睇返我自己都好感動，亦都好多謝監製同總監。」他續指對上一套電視劇演出「飛爺」太深入民心，可能要讓觀眾在接受新角色需要一段時間。至於昨天播出的新一集劇情，他直言非常難演，並表示：「個女其實係我藝訓班教嘅學生，去細個就睇我嘅舞台劇，好似有一種敬畏，因為佢係我學生，長輩對住我嘅感覺，所以好容易代入感情。」他更大讚陳山聰是非常真誠的演員。

鄧智堅看到昨日所播出《反黑英雄》的最新一集都有眼濕濕。（陳順禎攝）

談《新聞女王》續集進展

被問到是否有份拍攝《新聞女王》電影版和電視劇續集，他們異口同聲表示：「一定要密切期待，要等總監去決定。」他們透露電視劇續集和電影版即將會同期拍攝，並表示：「我哋未收到劇本，但係會保密嘅，我哋繼續做飛爺同埋方太打牌。」