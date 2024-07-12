Lolly Talk新歌MV唔行甜美風轉性感　Elka最大方曬得最多

女團Lolly Talk由曾美欣（MeiMei）、吳倩怡（Sinnie）、劉綺婷（Yanny）、黃詠霖（阿蛋）、鄭芷淇（Elka）、陳紀澄（Tania）、黃敏蕎（阿妹）和郭曉妍（Ah Yo）組成，她們一出道就憑甜美形象成功吸引到一班粉絲支持，出席活動亦會「迫爆」現場。

Lolly Talk由曾美欣（MeiMei）、吳倩怡（Sinnie）、劉綺婷（Yanny）、黃詠霖（阿蛋）、鄭芷淇（Elka）、陳紀澄（Tania）、黃敏蕎（阿妹）和郭曉妍（Ah Yo）組成。(ig圖片)

Lolly Talk憑甜美形象成功吸引到一班粉絲支持。(ig圖片)

昨日（11日）Lolly Talk趁出道2周年推出新歌《數到十》，她們亦特地到台灣的海灘拍攝MV，MV中更有她們穿泳衣的鏡頭，令到一班網民都說「睇到流鼻血」。Lolly Talk的成員亦在社交平台大曬性感照，每一張都滲透青春的氣息及性感的身材，當中以Elka露得最多，讓不少粉絲都留言大讚「係青春的body」。

Lolly Talk推出新歌《數到十》。(MV截圖)

Lolly Talk特地到台灣的海灘拍攝MV。(MV截圖)

MV中更有Lolly Talk穿泳衣的鏡頭。(MV截圖)

一班網民都說「睇到流鼻血」。(MV截圖)

MV中更有Lolly Talk穿泳衣的鏡頭。(MV截圖)

Lolly Talk的成員亦在社交平台大曬性感照。(ig圖片)

Lolly Talk的成員亦在社交平台大曬性感照。(ig圖片)

Lolly Talk的成員亦在社交平台大曬性感照。(ig圖片)

Lolly Talk的成員亦在社交平台大曬性感照。(ig圖片)

Lolly Talk的成員亦在社交平台大曬性感照。(ig圖片)

Lolly Talk的成員亦在社交平台大曬性感照。(ig圖片)

Lolly Talk的成員亦在社交平台大曬性感照。(ig圖片)