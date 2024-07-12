胡杏兒入行25年獎項大曬冷　重戴季軍后冠勁感觸最重要非視后獎？

1999年參選港姐勇奪季軍，胡杏兒轉眼已入行25年，7月11日正是當年港姐舉行決賽的日子，對她別具意義。胡杏兒發片分享感受，將歷年所得獎項大曬冷，還戴上當年獲季軍的后冠及彩帶緬懷一番。



胡杏兒轉眼入行25年。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒歷年經典角色：

胡杏兒歷年經典角色。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒歷年經典角色。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒歷年經典角色。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒歷年經典角色。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒歷年經典角色。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒歷年經典角色。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒歷年經典角色。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒在片中說：「今天7月11日，可能對大家來說不是特別的日子，但對我來說是非常非常重要的一天，為什麼呢？因為25年前，1999年7月11日，是我當選香港小姐季軍的大喜日子，我覺得時間真的過得太快了，沒想到在這個行業25年，很感慨。今天想跟大家分享一個，我珍藏很久的彩帶，這個真的是24年沒戴，有點想哭感覺，很感慨。」

胡杏兒重溫當年參選港姐片段。（影片截圖）

胡杏兒重溫當年參選港姐片段。（影片截圖）

胡杏兒重溫當年參選港姐片段。（影片截圖）

胡杏兒重溫當年參選港姐片段。（影片截圖）

胡杏兒重溫當年參選港姐片段。（影片截圖）

好像電影劇情一樣，當年胡杏兒是陪室友去選港姐，那時沒有手機，還是使用俗稱「BB機」的傳呼機，有一天接收到短訊就去TVB面試，還記得要接受兩輪面試，相當緊張。她感謝沿路一直陪伴她的每一個人，之後拿出拿過的獎座曬冷：「允許我在這個演藝生涯25年，讓我臭美一下，很久沒有把這些我拿個的獎仔細看一下。」片中曬出入行後第一個演藝獎「飛躍進步女藝人」，當然不少得「最佳女主角」、內地「華鼎獎」等，相當有紀念價值。

胡杏兒人生第一個演藝獎意義飛凡。（影片截圖）

胡杏兒24年後再戴后冠。（影片截圖）

胡杏兒24年後再戴后冠。（影片截圖）

胡杏兒歷年經典角色。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒歷年經典角色。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒歷年經典角色。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒歷年經典角色。（IG：@myoliemyolie）